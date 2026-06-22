Британският министър-председател Киър Стармър обяви, че подава оставка. Кралят е информиран за оставката. Стармър се оттегля от поста лидер на Лейбъристката партия.

Киър Стармър официално заяви, че е взел решение да напусне поста си, който заемаше от юли 2024 г. Това ще стане вероятно през септември, когато се очаква Лейбъристката партия да избере наследника му, който ще е и следващия министър-председател.

"Ще поискам от Националния изпълнителен комитет на Лейбъристката партия да изготви график, според който номинациите да започнат на 9 юли и да приключат преди лятната ваканция. В случай на надпревара това ще гарантира, че новият лидер ще встъпи в длъжност преди парламентът да възобнови работа през септември", обяви Стармър. "Ще остана на поста си като министър-председател до приключването на надпреварата и ще направя всичко възможно, за да осигуря плавно предаване на властта", добави той.

Ден по-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че Стармър ще подаде оставка днес. Американският лидер, който първоначално поддържаше добри отношения със Стармър, преди войната в Иран да прекъсне връзките им, заяви, че Стармър се е провалил в политиката си по отношение на имиграцията и енергетиката. Съветникът на Путин Кирил Дмитриев, който също прогнозира миналата седмица оставката на Стармър, заяви днес: "Следващият е Мерц, освен ако не промени политиките си."

За наследник на Стармър се спряга бившият кмет на Манчестър Анди Бърнъм, който в петък спечели частичните избори в Мейкърфийлд като разгроми „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK). Бърнъм ще положи клетва като депутат днес и се очаква да се срещне със Стармър в началото на седмицата. Досега Бърнъм не можеше да бъде претендент, защото според правилата на Лейбъристката партия лидерът на лявоцентристката формация трябва да бъде член на парламента.