Кой е следващият премиер на Великобритания?

След оставката на премиера Кийр Стармър, Лейбъристката партия се обединява около Анди Бърнъм.

Анди Бърнъм (Andy Burnham) е една от най-влиятелните фигури в съвременната британска политика. Известен с прозвището „Кралят на Севера“ (King of the North).

Андрю Мъри Бърнъм е роден на 7 януари 1970 г. в Ливърпул, но израства в Кълчет, малко селце в графство Чешър, близо до Уорингтън. Произхожда от традиционно семейство от работническата класа – баща му е инженер по телефонни комуникации, а майка му е рецепционистка.

Завършва държавното католическо училище „Свети Ейдън“. Благодарение на отличния си успех е приет в Кеймбриджкия университет (Fitzwilliam College), където завършва английска филология.

В университета се увлича сериозно по лявата политика. Веднага след дипломирането си през 1991 г. става член на Лейбъристката партия. Преди да влезе в парламента, работи като помощник на депутатката Теса Джоуел и като съветник на тогавашния министър на културата Крис Смит в правителството на Тони Блеър.

На общите избори през 2001 г. Бърнъм е избран за първи път за член на парламента (MP) от избирателния район Лий (Leigh) в Голям Манчестър – традиционна крепост на лейбъристите. Той бързо прави впечатление на партийното ръководство и се издига в йерархията по време на управлението на Тони Блеър и Гордън Браун.

При премиера Гордън Браун Бърнъм заема три ключови позиции в кабинета. Първо става министър на главния секретариат на хазната (2007 – 2008), което е сходно с зам.-финансов министър в България. След това е министър на културата, медиите и спорта (2008 – 2009). По това време като страстен фен на футбола и ФК „Евертън“, Бърнъм печели огромно уважение в родния си Мърсисайд, след като през 2009 г. подкрепя семействата на жертвите от трагедията на стадион „Хилсбъро“ и настоява за пълно разсекретяване на правителствените документи по случая. След това Бърнъм става и министър на здравеопазването (2009 – 2010): Ръководи Националната здравна служба (NHS) в последната година от управлението на Новите лейбъристи, защитавайки яростно публичното финансиране на системата.

След като лейбъристите губят властта през 2010 г., Бърнъм остава водеща фигура в парламента и става част от „правителството в сянка“ – първо като министър на образованието в сянка, а след това и на здравеопазването.

От този период са амбициите му да оглави партията. През 2010 г. се кандидатира се за лидер след оставката на Гордън Браун, но завършва на четвърто място (изборите са спечелени от Ед Милибанд). През 2015 г., след следващата загуба на партията, Бърнъм влиза в надпреварата като абсолютен фаворит на умереното крило. Изненадващо за всички обаче, лявата вълна в партията изтласква напред аутсайдера Джереми Корбин, а Бърнъм остава втори с 19% от гласовете. Въпреки загубата, той приема поста на вътрешен министър в сянка под ръководството на Корбин, но постепенно започва да се дистанцира от „лондонския балон“ на Уестминстър.

През 2016 г. Бърнъм обявява, че напуска парламента, за да се кандидатира за кмет на Голям Манчестър. Печели изборите през май 2017 г. с внушителните 63% от гласовете. През 2021 г. е преизбран с още по-категоричен резултат (67%), а през май 2024 г. си осигурява трети мандат.

Националната му слава избухва по време на пандемията от COVID-19. През есента на 2020 г. Бърнъм открито се противопоставя на правителството на Борис Джонсън, което иска да наложи строга карантина на Манчестър без адекватна финансова подкрепа за местния бизнес и работниците. Неговите емоционални пресконференции на улицата му печелят прозвището „Кралят на Севера“.

Като кмет той успешно реформира градския транспорт, създавайки интегрираната система Bee Network (връщайки автобусите под публичен контрол за първи път от десетилетия). Постига сериозен напредък в намаляване на бездомниците, като дарява 15% от собствената си заплата за каузата.

Анди Бърнъм е женен за Мари-Франс ван Хелсбинден (която е от нидерландско-френски произход) от 2000 г. Двамата имат три деца – един син и две дъщери. Бърнъм е известен със своя земен характер, запазва типичния си северен акцент и е запален спортист – освен футбола, играе редовно крикет.