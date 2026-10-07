Бившият ръководител на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND) Аугуст Ханинг, който беше задържан във вторник по подозрение в шпионаж, може да е поддържал контакти със служител на азербайджанските специални служби и да е изготвил за тях аналитичен материал, съобщава Spiegel.

Според изданието разследващите подозират Ханинг, че е използвал секретна информация, предоставяна му от бившия началник на кабинета му в BND Манфред Д. По данни на прокуратурата Манфред Д. е имал достъп до класифицирани документи от 2012 г. до март 2026 г. и е предал на Ханинг около 2000 материала, сред които и секретни документи.

Предполага се, че Ханинг е използвал тази информация, за да изготви анализ за чужда разузнавателна служба. Според Spiegel възложителят може да е бил служител на азербайджанските специални служби. Разследващите обаче все още не са установили дали изготвеният материал действително е бил предаден на азербайджанската страна.

Ханинг и Манфред Д. бяха задържани на 6 октомври. Срещу бившия шеф на BND се води разследване по подозрения в шпионаж в полза на чужда държава, опит за държавна измяна и агентурна дейност.

Германските медии отделно подчертават, че Ханинг не е бил свързан с Русия. В същото време разследване на The Insider установява, че след напускането на BND той е посетил Русия най-малко седем пъти, като всички тези пътувания са били между 2015 и 2019 г.

Някои от посещенията са продължили по-малко от денонощие: Ханинг пристигал в Москва вечерта и заминавал на следващия ден. Например през лятото на 2016 г. той пристигнал в Москва от Мюнхен вечерта на 6 юли, а следобед на 7 юли отлетял за Берлин. Друго подобно пътуване - този път от германската столица и обратно - се състояло през май 2019 г.

Аугуст Ханинг оглавява Федералната разузнавателна служба на Германия (BND) от декември 1998 г. до ноември 2005 г. След това, до ноември 2009 г., е държавен секретар във Федералното министерство на вътрешните работи.