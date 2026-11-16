Германските тайни служби ще имат повече правомощия при противодействието на шпионажа, борбата с тероризма и предотвратяването на саботажи, след като в петък Бундестагът (долната камара на парламента) подкрепи нов закон, съобщи в обзор БТА.

Реформата предоставя на Федералната разузнавателна служба (външното разузнаване) и Федералната служба за защита на Конституцията (вътрешното разузнаване) т. нар. оперативни правомощия, с които техни агенти ще могат да извършват хакерски атаки, да анализират данни с помощта на изкуствен интелект и при строги условия да проникват тайно в частни имоти, отбелязва „Берлинер цайтунг“. Министърът на вътрешните работи Александер Добринт определи законодателните мерки като „реформата на века“, а част от опозицията и защитници на дигиталните права предупредиха за опасност от масово следене в цифровото пространство, добавя германското издание.

Законопроектът се състои от над 700 страници и бе одобрен от федералното правителство на 12 август, седмица след като на летището в Лайпциг беше открит дрон, натоварен с експлозиви. Германските власти обвиниха Русия за инцидента, а Москва отрече да има нещо общо със случая. Успоредно с това вътрешнополитическата ситуация в Германия се промени, след като крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за малко не спечели абсолютно мнозинство в източната провинция Саксония-Анхалт на проведените на 6 септември регионални избори, а крайнолявата формация „Левите“ се класира на първо място на вота в столицата Берлин на състоялите се на 20 септември избори.

Високопоставени фигури от управляващата коалиция тогава заявиха, че и двете партии могат да създадат рискове, отбелязва Ройтерс. В германската федерална система отделните провинции имат собствени служби за вътрешно разузнаване, които са контролирани от регионалните правителства. Провинциалните разузнавателни звена споделят информация помежду си и си сътрудничат с Федералната служба за защита на Конституцията.

Политици и бивши служители от сферата на сигурността изразиха опасения, че агенциите могат да минат под контрола на министри от крайната десница или от крайната левица и че е възможно да изтече конфиденциална информация към Москва или, какъвто е случаят с Берлин – до групировки, разследвани по подозрение във връзки с организираната престъпност.

На 11 ноември Комисията по вътрешни работи на Бундестага гласува и подкрепи изменения на законопроекта на правителството за реформи, свързани с тайните служби. Включени бяха специални разпоредби, които дават възможност на федералната агенция за вътрешно разузнаване в определени случаи да ограничава сътрудничеството си с разузнавателните служби на отделните провинции.

Измененията бяха подкрепени от представителите на Християндемократическия/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС), Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и „Съюз 90/Зелени“, пише в прессъобщение на Бундестага.

Подобни ограничителни мерки биха могли да бъдат предприети, ако „има конкретни основания да се смята, че сътрудничеството нанася значителна вреда... на федерацията или на някоя от федералните провинции“. Освен това ограничаването на сътрудничеството изисква съгласие от страна на „болшинството от органите за защита на Конституцията във федералните провинции“. Но в случай на непосредствена опасност Федералната служба за защита на Конституцията може да вземе едностранно решение за ограничаване на сътрудничеството си с регионалните разузнавателни агенции.

Министърът на вътрешните работи заяви в навечерието на парламентарния вот, че „Германия е мишена на хибридни заплахи“, поради което тайните служби трябва да се трансформират така, че да отговарят на равнището на европейските си партньори. Германия се нуждае от „истински тайни служби“, които да осигуряват реална защита от атентати и други терористични дейности, добави Добринт.

Нина Варкен, ръководителката на канцеларията на Фридрих Мерц, от своя страна заяви, цитирана от в. „Ханделсблат“, че това е „най-голямата в историята (на Германия) законодателна реформа, свързана с разузнавателните служби“.

С какви нови правомощия ще разполагат германските тайни служби

Новите мерки разширяват възможностите за разследване на тайните служби, като премахват някои административни пречки. Въвеждат се например ясни правни норми за работата с инструменти за лицево разпознаване и изкуствен интелект, както и за по-нататъшното използване на тези данни за технологични разработки.

Реформата също така дава на разузнавателните агенции по-широки правомощия да предават тези данни на други държавни органи, като същевременно облекчава процеса по споделяне на информацията. Това бе и една от целите, заложени в коалиционното споразумение между консерваторите и социалдемократите. Вътрешното и военното разузнаване вече ще могат по-лесно да предават данни на Бундесвера.

Подобряват се и възможностите на тайните служби за достъп до информационни системи, като се въвеждат конкретни разпоредби за различните степени на намеса при широк спектър от свързани устройства – от смарт хладилници до лични мобилни телефони.

Федералната служба за защита на Конституцията занапред ще може да съхранява превантивно събраните данни за по-дълъг период. Предвижда се данните за съдържанието да могат да се съхраняват от службите до шест месеца, а метаданните (техническата информация, която описва дадена комуникация, файл или действие, без да разкриват тяхното съдържанието) – до 13 месеца. Тези срокове са адаптирани към нормативната система на европейските партньорски служби.

Германското вътрешно разузнаване в бъдеще ще може не само да събира оперативна информация и да наблюдава отделни лица, но при определени условия негови агенти ще имат и правото тайно да проникват в жилища. Освен това вътрешното разузнаване вече ще може да извършва кибератаки срещу инфраструктурни съоръжения, използвани от терористи, да пренасочва трафика на данни, да изтрива информация, съхранявана за целите на планирани атаки, и целенасочено да разпространява невярна информация.

Друга новост е, че Службата за защита на Конституцията ще има право да разследва структури, които подпомагат организираната престъпност. При строго регламентирани изключения като информатори ще могат да бъдат привличани дори и 16- и 17-годишни лица, добавя „Берлинер цайтунг“.

Професионалната тайна на лекарите, психотерапевтите, адвокатите и журналистите става обект на особена защита. Разузнавателните служби няма да имат достъп до мрежата от камери и системата за биометрично разпознаване в реално време на Федералната полиция. Арестите и откритите обиски също остават правомощие единствено на полицията.