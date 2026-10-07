България спешно поръчва още 5 ракетни комплекса "Ирис" от Германия

България спешно поръчва още 5 зенитно-ракетни комплекса "Ирис" от Германия за стотици милиони евро. Това се разбра от думите на премиера Румен Радев при традиционното му изявление преди редовното заседание на правителството.

По негови думи страната трябва да укрепи и противовъздушната си отбрана. Радев посочи, че до момента България има договор за един зенитно-ракетен комплекс, което според него не е достатъчно за покриване на територията на страната. Затова и днес правителството одобрява проект за нова инвестиция.

„Затова едва днес след всичката извършена работа от нашето правителство приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.“, заяви Радев.

Преди няколко месеца парламентът одобри експресно разход от 356 млн. лв. за покупката на една германска ПВО система "Ирис". Само за няколко дни първо се разбра, че има такъв проект, след това бе внесен в парламента, мина през комисия и влезе в пленарна зала.

С този проект България купува от Германия наземна система за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS") за над 182 млн.евро От документите става ясно, че в хода на дискусии и след получени разяснения от немска страна България е заявила намерение за закупуване 1 брой „IRIS-T SLM” на обща стойност 182 114 311 евро. Допълнително бе предвидена възможност за закупуване на до 5 броя „IRIS-T SLM” и на 1 брой система за далечен обсег „IRIS-T SLX”, като бяха предоставени и цени за тях до 2032 г. По всичко личи, че България се възползва сега от тази опция. Новите пет комплекса може да се доставят обаче чак след години, защото трябва да се произведат и защото има голямо търсене от последните години.

Очаква се сделката да бъде финансирана по европейския проект за преференциални заеми SAFE. България подготви девет проекта, за които са одобрени заеми за общо около 3.5 млрд. евро.

Какво представлява зенитно-ракетният комплекс „IRIS-T SLM“?

Зенитно-ракетният комплекс „IRIS-T SLM“ е система за противовъздушна отбрана, която използва ракетата IRIS-T SL . Системата е част от Инициативата „Европейски небесен щит“(ESSI) на Европейския съюз. В ESSI участват над 20 държави членки на ЕС. България се присъедини към нея през 2023 г. Това е ръководен от Германия многонационален проект за изграждане на споделена, интегрирана наземна система за противовъздушна и противоракетна отбрана в цяла Европа. Проектът стартира през 2022 г., разказва информационният център на МО.

Системата е силно свързана в мрежа и високо автономна, състои се от три основни компонента. Това включва радарът „Hensoldt TRML-4D AESA“, който осигурява наблюдение в радиус от 360 градуса, проследявайки до 1500 цели едновременно на разстояния до 250 км. Пусковата установка е монтирана на камион „MAN“ 8×8 и носи до осем вертикално изстрелвани ракети „IRIS-T SL“, които са оборудвани с усъвършенствана инфрачервена търсачка на целите. Третият компонент на системата е командният пункт „IBMS-FC“, използващ интегриран софтуер за управление на битки. Този пункт координира батареята и може да бъде разположен на разстояние до 20 км от пусковите установки. Осигурява автоматично управление на огъня. Обединява в единна картина данни в реално време от радара „Hensoldt TRML-4D“ и външните тактически връзки.

Една батарея от системата „IRIS-T SLM“ включва многофункционален „Hensoldt TRML-4D AESA“ радар, команден пункт, една или повече пускови установки с по 8 ракети, система за комуникация и управление на огъня.