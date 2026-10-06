Бивш шеф на германското разузнаване BND е арестуван за шпионаж и измяна

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг беше задържан по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда държава, потвърди германската федерална прокуратура, предават световните агенции, цитирани от БТА. Новината бе съобщена първо от в. „Билд“, цитиран от Ройтерс.

Ханинг беше ръководител на Федералната разузнавателна служба (BND) от декември 1998 г. до ноември 2005 г.

По информацията на "Билд" бившият шеф на Федералната разузнавателна служба (BND) Ханинг, който в момента е на 80 години, е купувал секретна информация от бивш служител от ръководния състав на BND. Той е възнамерявал да я „препродаде в рамките на консултантската си дейност“. Разследването се води от федералния главен прокурор.

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Следователи от Федералната криминална служба (BKA) са задържали Ханинг рано сутринта в дома му в Нордвалде край Мюнстер. В същото време полицаи в Бавария са арестували друг бивш високопоставен служител на BND. Става дума за Манфред Д., който в миналото е работил като шеф на кабинета на Ханинг, бил е в BND до пролетта на 2026 г.

Очаква се Манфред Д. да бъде изправен пред Федералния върховен съд в Карлсруе още днес, а бившият шеф на BND Ханинг – в сряда.

Следите им са били открити по време на разследването по делото срещу хамбургската предприемачка Кристина Блок (53 г.) и други обвиняеми за отвличане на двете ѝ деца с упражняване на насилие. В този контекст е имало и сигнал за явно изтичане на информация от BND. Тази информация е била предназначена за т.нар. „разузнавателна обстановка“ (ND) в канцлерството.

Дали Ханинг е предавал информация директно на чужда сила е предмет на разследването. Сигурно е едно: Ханинг е работил като консултант в областта на сигурността и бизнеса в цял свят. Той е имал връзки също с Русия и Китай. Включително с държавни институции там и чрез пряк контакт с Кремъл.

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За Ханинг беше известно, че се намира в сериозни финансови затруднения: пенсията му е запорирана от години. Причината: дейността му като член на надзорния съвет на банка в Прибалтика. Твърди се, че тя е била източена и доведена до фалит от олигарх. Членовете на надзорния съвет – сред които Ханинг и бившият шеф на НАТО и премиер на Дания Андерс Фог Расмусен (73 г.) – бяха подведени под отговорност. Дали предполагаемите сделки на Ханинг с държавни тайни имат общо с това, все още не е ясно.

През септември 2025 г. правосъдните органи в Хамбург претърсиха имота на Ханинг във Вестервалд и офисите му. По онова време ставаше дума „само“ за случая „Блок“. Необичайното още тогава: във фирма, свързана с Ханинг, е бил внедрен агент под прикритие. Очевидно още тогава са започнали разследвания по подозрение в държавна измяна.

Ханинг, който някога е работил в Постоянното представителство на ФРГ (вид посолство) в Източен Берлин, е президент на германското външно разузнаване от 1998 г. до ноември 2005 г. По-късно, като шеф на всички служби за сигурност при федералния министър на вътрешните работи Волфганг Шойбле (ХДС), той е най-висшият държавен служител в сектора за сигурност.

Прокуратурата не е разкрила в полза на коя държава двамата са заподозрени в шпионаж.