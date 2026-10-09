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Задържаният за шпионаж бивш шеф на БНД е поддържал връзки с Китай

Днес, 13:31
80-годишният Аугуст Ханинг бе задържан в началото на седмицата
80-годишният Аугуст Ханинг бе задържан в началото на седмицата

Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг, който е задържан по подозрение в шпионаж, е поддържал дългогодишни контакти с бивш високопоставен китайски генерал, съобщи сп. "Шпигел", цитирано от Ройтерс, предаде БТА. 

Според изданието Ханинг, който напуска германската разузнавателна служба през 2005 г., е пътувал многократно до Китай, където е познавал бивш служител, работил в китайското посолство в някогашната комунистическа Източна Германия (ГДР).

Списанието посочва, че бившият генерал-майор, идентифициран като Ван Цзянчжън, е признат специалист по въпросите на Германия и е превел на китайски редица германски книги.

Ханинг беше задържан тази седмица по подозрение, че е споделял информация от поверителни документи, предоставяни му от бивш началник на неговия кабинет, на чуждестранни разузнавателни агенти.

Предполагаемите действия са извършени след пенсионирането му, когато е работил като независим консултант по въпросите на сигурността.

Прокуратурата не е коментирала какви точно материали смята, че са били предоставяни, нито на кого са били предавани.

Адвокатът на Ханинг заяви пред "Шпигел", че клиентът му е обект на несправедливо преследване.

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Ключови думи:

Аугуст Ханинг, Китай

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