Китайски гигант купува най-голямата европейска верига за електроника

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Европейската комисия одобри планираното придобиване на най-големите европейски търговци на потребителска електроника „МедияМаркт” (MediaMarkt) и „Сатурн” (Saturn), както и на компанията майка на двете вериги, от китайския гигант в електронната търговия „ДжейДи” (JD.com), съобщи ДПА.

„МедияМаркт” и „Сатурн” са най-известните германски вериги за потребителска електроника, които продават домакински уреди, компютри и смартфони. Компания майка „Секономи“ (CECONOMY), базирана в Дюселдорф, е най-големият специализиран търговец на електроника в Европа.

JD.com е най-големият търговец на дребно в Китай с годишни приходи от 187,2 млрд. долара миналата година, а Ceconomy управлява над 1000 магазина в Европа под марките MediaMarkt и Saturn.

ЕК разреши сделката след разследване, което беше проведено съгласно регламента на Европейския съюз за чуждестранните субсидии заради опасения, че държавна помощ от Китай за придобиването от „ДжейДи” може да окаже отрицателно въздействие върху компаниите в ЕС.

Европейската комисия одобри придобиването при условие, че „Секономи“ и „ДжейДи” изпълняват изцяло поетите от тях ангажименти.