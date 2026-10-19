Радев поиска България да е врата за Китай към Европа

Китайският министър на външните работи Ван И, който е на официално посещение в страната ни, се срещна с премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова.

Китай желае да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизация на България. Това заяви китайският министър на външните работи Ван И, който е на официално посещение в страната ни. Той се срещна с премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова.

"Виждаме перспективите в нашите отношения в изграждането на по-добра свързаност между Европа и Китай", каза от своя страна премиерът Румен Радев в началото на срещата си с китайския министър на външните работи Ван И и водената от него делегация. Двамата имаха и среща на "четири очи".

На предстоящото свикване на среща на високо равнище по въпросите на свързаността през пролетта на 2027 г. в България, което е по предложение на българското правителство, ще се обсъжда развитието на свързаността между Централна Азия и Европа чрез Транскаспийския международен транспортен коридор, стана ясно от думите на Радев. "Със своето стратегическо положение България има ключово място в тези проекти като врата от Азия към Европа и допринася за разширяването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност", каза премиерът. Откриването на директна въздушна линия между София и Пекин също ще допринесе за подобряване на свързаността, бе общата позиция по време на срещата.

Радев допълни, че също така гледа с надежда за практически резултати от това посещение. "България предоставя отлични условия за инвестиции в областта на електрическите автомобили, на енергетиката, на селското стопанство, на високите технологии", каза Радев. С подобни анонси вицепремиерът Александър Пулев посети Китай с голяма бизнес делегация през септември, но няма информация за конкретни сключени договори между фирми от двете страни.

Ван И проведе среща и с президента Илияна Йотова, на която тя е поставила въпроса за откриването на директна авиолиния между София и Пекин, става ясно от съобщение на прессекретариата на държавния глава. Според Ван И формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай, както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти.

Посещението на Ван И е поредна среща на новата власт с представители на китайските правителство и бизнес в опит за привличане на китайски инвестиции. На 2 юни 2026 г. Посолството на Китай в България организира среща между икономическия министър Александър Пулев и представители на китайски предприятия, които развиват бизнес в страната или проявяват инвестиционен интерес към българския пазар. А през септември по време на визитата си в Китай Александър Пулев се срещна с правителството на провинция Фудзиен в Сямън, Китай, както и с китайския вицепрезидент Хан Джън за разширяване на търговията, инвестициите и промишленото партньорство. В Пекин бе проведена българо-китайска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.