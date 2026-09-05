Вицепремиерът Пулев заминава за Китай с огромна делегация

„Активираме икономическия диалог с редица партньори в Азия като реален инструмент за диверсификация на партньорствата и за привличане на нови инвестиции“, заяви Александър Пулев.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заминава днес с огромна делегация за Китай, където ще се проведе 19-тата сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Официалната делегация е съставена от близо 30 души. Сред тях е министърът на туризма Илин Димитров, заместник-министри от няколко министерства - на икономиката, енергетиката, земеделието, регионалното развитие, шефове на различни агенции и държавни ведомства. Отделно има и бизнес делегация.

По време на сесията в Пекин, която ще се проведе на 10 септември, ще бъдат разгледани възможностите за разширяването на икономическото сътрудничество между България и Китай в редица области, като инвестиции, търговия, иновации и дигитална трансформация, транспорт, енергетика, социална политика, земеделие и храни, околна среда и води, туризъм, култура, и др.

„След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии“, коментира вицепремиерът Пулев.

Той отбеляза, че правителството продължава да работи приоритетно с всички евроатлантически партньори, но "в същото време трябва да използваме пълния потенциал на България като пълноправен член на ЕС и еврозоната и да диверсифицираме икономическото сътрудничество с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българската икономика и потребители“.

„Активираме смесените комисии и икономическия диалог с редица партньори в Азия като реален инструмент за диверсификация на партньорствата и за привличане на нови инвестиции“, допълни той.

В Китай, по думите на Пулев, основният фокус ще бъде автомобилният сектор - ще бъдат привлечени инвестиции, технологии, производство, както и нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема. Секторът има принос от над 10% към БВП у нас, разполага с развита екосистема от над 380 компании и 38 R&D центъра и осигурява работа на близо 85 000 души. "Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства в световен мащаб. Ако секторът не се адаптира към променящата се глобална среда, той рискува да се превърне в следващата проблемна зона за българската икономика. Няма да допуснем това“, посочи икономическият министър.

Вицепремиерът Пулев ще участва и в откриването на Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън, където ще бъде и българска бизнес делегация.

Очаква се да бъде подписан меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между двете държави.

Освен това ще бъдат подписани меморандуми за разбирателство с три китайски компании - Shanghai Grand Sun Hydrotherapy Systems, Hangzhou Bosom New Materials Technology и China Global Advisory.

Министър Димитров ще проведе среща с китайския министър на културата и туризма Сун Йели.

Китай е един от най-значимите и динамично развиващи се туристически пазари в света, посочват от Министерството на туризма. Китай е най-големият изходящ туристически пазар в света. Прогнозите за 2026 г. са разходите на китайските туристи зад граница да достигнат близо 280 млрд. долара. "За България това очертава голям, все още недостатъчно разработен потенциал за привличане на повече китайски туристи и за позициониране на страната ни като атрактивна дестинация", посочват от Министерството на туризма.