Pixabay През 2023 г. Китай разшири дефиницията за шпионаж – от дейност, която обхваща държавни тайни и разузнавателна информация, до включваща всякакви документи, данни, материали или предмети, свързани с националната сигурност и интереси, без обаче да се уточняват конкретни критерии за това как се дефинират тези понятия.

Китай осъди държавен служител на смърт за предаване на държавни тайни и класифицирани документи на агент на чуждестранно разузнаване, предава Си Ен Ен.

Националната администрация за защита на държавните тайни на Китай съобщи, че осъденият служител е бил потърсен и вербуван от чужденка, докато е работил в чужбина. В съобщението не се посочва къде е бил командирован служителят, но се споменава, че фамилното му име е Ма. Посочва се още, че той е бил потърсен от жена на име "Кайлин", която първоначално заявила, че иска да учи китайски език. Не се уточнява каква е националността на жената.

Според прокуратурата, след като отношенията им се развили, "Кайлин" започнала да насочва разговорите към политически чувствителни теми и значими международни събития. Тя убедила Ма да предаде поверителна информация относно личния състав и дейността на китайска институция в съответната държава.

По-късно "Кайлин" запознала Ма с други свои колеги и го заплашила, че ако не стане агент на тяхната страна, те ще уведомят китайското правителство за дейността му. Ма подписал декларация за вярност и тръгнал по път, който, според изявлението на китайските власти, го погълнал в мрак и обрекъл без възможност за спасение".

В изявлението се казва още, че след завръщането си в Китай служителят е изпратил стотици класифицирани разузнавателни документи на чуждестранния агент. В замяна той е получавал фиксиран месечен доход, както и допълнителни бонуси при предоставяне на ключови материали. Китайската прокуратура установи, че Ма е предал девет документа, класифицирани като държавна тайна, и 26 документа, класифицирани като поверителни, като за шпионската си дейност е получил над 150 000 долара.

През 2023 г. Китай разшири дефиницията за шпионаж – от дейност, която обхваща държавни тайни и разузнавателна информация, до включваща всякакви документи, данни, материали или предмети, свързани с националната сигурност и интереси, без обаче да се уточняват конкретни критерии за това как се дефинират тези понятия.

По-рано тази година разузнавателните служби на страната предупредиха, че младите хора в Китай са подвеждани от чуждестранни сили да избягват усиления труд и да поставят личните си емоции над националното развитие. В публикация в официалния си акаунт китайската държавна сигурност призова младите да бъдат бдителни спрямо идеи, които проповядват, че усиленият труд е безсмислен.