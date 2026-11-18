5 години хакери и кибершпиони са имали пълен неоторизиран достъп до информационните системи на държавата, съобщи на брифинг министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. "Държавата прекъсна най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация", похвали се той. За разкритията е сезирана прокуратурата.

Според министъра хакерите са имали до системите за обмен на държавни документи, като до момента е установен неоторизиран и незабелязан достъп до минумум 130 гигабайта или 62 млн. страници документи. Сега атакуващите, които в продължение на пет години са имали скрит достъп до мрежите на държавната администрация, са откъснати от своята инфраструктура. "Каналите, чрез които са управлявали присъствието си в държавните системи, са прекъснати, а възможността им да се придвижват между системите вече е ограничена", каза още министърът.

Василев обяви, че успехът е резултат от операцията, която междуведомствена работна група провежда от август насам с участието на експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, „Информационно обслужване“ АД, както и представители на частния сектор.

"От 2021 г. атакуващите са поддържали неоторизиран достъп до инфраструктурата, чрез която държавните институции обменят информация, придвижвали са се между отделни нейни компоненти и са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавата. Активността е оставала незабелязана години наред, защото досегашните средства за защита не са работили като единна, интегрирана система", твърди Василев. Без новата национална система за киберсигурност, която за първи път давала единна картина на случващото се в държавните мрежи, тази активност най-вероятно щяла да остане скрита за неопределен период от време.

Планът за справяне с хакерите включвал няколко етапа. "В първата фаза бе установен пълният мащаб на компрометирането. Във втората фаза засегнатата среда беше изолирана, засилен беше контролът върху достъпа до критичните системи и беше прекъсната връзката на атакуващите с тяхната инфраструктура. В третата фаза бяха прекратени всички неоторизирани достъпи установени към момента", обясни Василев.

Той твърди, че проверките до момента не е установено компрометиране на лични данни на граждани. Така и не стана ясно как се е разбрало това, нито имало ли е във въпросните документи и мрежи лични данни на служители и други хора.

В момента се отстраняват установените слабости в защитата и се въвежда по-строг контрол на достъпа. Инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение в продължение на 90 дни, за да бъде засечен навреме всеки опит за повторно проникване.

Василев категорично отказа да каже от какъв произход и националности са били хакерите и хакерските групи. На многократно зададени въпроси той повтаряше, че става дума за международни хакерски групи, които действат от различни точки по света. Той не знае какво се е случило с източените данни, но нямал информация да са се появили в нелегалните мрежи за обмяна на такава информация.