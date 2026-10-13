Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хакери размразиха фризерите на стотици супермаркети във Франция

Днес, 06:47

Хакери са взели под контрол хладилни системи в стотици супермаркети във Франция през нощта срещу понеделник, 12 октомври, като дистанционно са задействали принудително размразяване и са вдигнали температурата в хладилници и фризери до 50°C, съобщават BBC и френски медии. Нападателите са използвали уязвимост в софтуера на датската компания Danfoss, която е известна още от лятото на 2026 г., пише Le Parisien. 
Хранителните стоки в засегнатите магазини са били унищожени, а щетите се оценяват на милиони евро. Има и данни за възпламеняване на оборудване. Извършителите засега не са установени.
Според телевизия BFMTV, цитирана от няколко издания, нападението е започнало през нощта на неделя и е засегнало контролния софтуер на хладилните уредби, като цел са били по-стари версии на системите на Danfoss. Хакерите са включили вграденото автоматично размразяване, което е работело непрекъснато в продължение на около шест часа. Според различни френски медии са пострадали между 250 и 350 магазина, а BFMTV говори за около 300 обекта на Intermarché и Netto и близо 100 на Coopérative U. Засегнати са и магазини на Leclerc, Carrefour, Monoprix и Super U. 
Carrefour съобщи, че 80 от неговите около 6000 магазина са били атакувани, като по-голямата част от веригата не е пострадала. Само в два супермаркета в Хагьонау, в Елзас, загубите са за около 270 хил. евро.
Danfoss потвърди, че са засегнати регулаторите AK-SM800 и AK-SC355, като при единия от тях е ставало дума за остарял фърмуер. Компанията съобщи още, че отдавна е съветвала търговците да преминат към по-нови модели, но не посочи колко системи са засегнати. 
Проблемите с тези устройства не са нови. През август изследователи от Team82 публикуваха доклад за скрит механизъм за автентикация в контролерите на Danfoss, който може да бъде използван за намеса в работата на хладилните уредби, а още през май 2025 г. американската агенция за киберсигурност CISA предупреди за сериозна уязвимост (CVE-2025-41450) в платформата AK-SM 8xxA. Как точно са проникнали нападателите в тази атака, засега не е ясно.
Шефът на Coopérative U Доминик Шелшер определи случая като „безпрецедентен“ и от „изключителна тежест“, като подчерта, че става дума за оборудване, от което зависи опазването на пресните продукти и снабдяването на французите с храна. 
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Макрон събра министрите заради протестите във Франция
06 Окт. 2026
Франция изпробва нова ядрена ракета
06 Окт. 2026
Руснак с българско гражданство е арестуван за побой над полицай във Франция
05 Окт. 2026
Над 5000 са задържаните на протестите във Франция
03 Окт. 2026
Ученическите протести във Франция излизат от контрол
02 Окт. 2026
Ученически протести във Франция прераснаха в сблъсъци с полицията
30 Септ. 2026
Партията на Льо Пен ще има за първи път група в Сената
28 Септ. 2026
Хакери са откраднали данни на служители на ФБР
23 Септ. 2026
Украински хакери са добили данни за 70 проекта на руски кораби и подводници
21 Септ. 2026
Влак дерайлира във Франция след предполагаема диверсия
12 Септ. 2026
Мигрант от Русия прегази хора на спирка в Кан
27 Авг. 2026
Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата
26 Авг. 2026
Франция забрани телефоните и в гимназиите
25 Авг. 2026
Франция призова 30 000 души да не излизат заради пожар в рисков склад
02 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки