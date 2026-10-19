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В градове в Северна Франция е въведен полицейски час

Джорджа Мелони пък свика извънредно заседание на италианското правителство

19 Окт. 2026Обновена
Протестиращите преречиха достъпа до Лувъра
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Протестиращите преречиха достъпа до Лувъра

В някои региони на Франция ще бъде въведен полицейски час заради масовите безредици. Такова разпореждане към регионалните власти е отправил френският министър-председател Себастиен Льокорню. По думите му основната цел е да бъдат защитени магазините от мародери. Полицейският час е от 20 ч. до 6 ч.

Списъкът на градовете, в които ще се прилага тази мярка, ще бъде обявен по-късно днес на 19 октомври. Става дума основно за Северна Франция, включително Лил. Същевременно Льокорню изключи възможността за въвеждане на полицейски час в Париж. 

По-рано днес демонстранти блокираха и входовете на най-големия национален музей на Франция - „Лувър” в Париж. Акцията е в подкрепа на националното протестно движение на гимназистите и срещу „полицейските репресии”, което "подпали" страната в последните дни.

Заради демонстрацията музеят не успя да отвори врати в обичайния час, а организаторите - студенти към Лувъра, разпространяват листовки с текст: „С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света”.

Същевременно властите на втория по големина френски град - Марсилия, издадоха официална забрана за всякакви демонстрации и публични събирания между 12:00 ч. на обед и 20:00 ч. вечерта.

А представители на движението на „Жълти жилетки“, което организира месеци на протести по време на първия мандат на Еманюел Макрон, призоваха за втори ден на масови демонстрации. "Жилетките" се обединиха през уикенда със студентите и учениците, които в продължение на седмици протестират и блокират учебни заведения заради недостига на учители и лошите условия, с което засилиха натиска върху затрудненото френско правителство.

Втори ден протести и масови погроми имаше и в Италия в неделя, особено в Милано, където полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. По този повод днес премиерът Джорджа Мелони осъди вандалските прояви с думите: „Протестът е право. Опожаряването на градовете ни - не“. За днес тя е свикала извънредно заседание на правителството с основна тема опазването на обществения ред.

Стотици активисти в Португалия същевременно отказаха да се съобразят с предупрежденията на властите да премахнат палатковите лагери в централните части на Лисабон и Порто. Демонстрациите в страната са част от протестите срещу стремителното поскъпване на жилищата. 

Властите предупредиха участниците, че може да бъдат подведени под съдебна отговорност, ако продължат да заемат обществени пространства, но това не доведе до желания ефект.

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