Протестите във Франция прераснаха в масови безредици. Вандали разграбиха магазините на „Ермес“ и „Луи Вюитон“ в Бордо, магазин на „Сефора“ на площад „Плас де ла Републик“ в Лион, подпалена беше историческата кметска сграда в Лимож. Атакувани са банкови клонове, магазини на "Apple". В Париж демонстрантите замеряха полицаите с пиротехнически средства, а силите за реда използваха сълзотворен газ. В столицата изгоряха ресторанти и автомобили, а редица учебни заведения бяха повредени. Ръката на 17-годишен демонстрант в град Сент Етиен е била откъсната от използвана от силите на реда граната.

Група демонстранти разби входната врата на кметството в Марсилия, влезе в сградата и повреди част от обзавеждането. На булевард „Ла Канебиер“ бяха потрошени витрини и ограбени няколко магазина. Полицията използва сълзотворен газ, а в града бяха разположени и бронирани машини. Нападнати бяха и помещения на общинската полиция, където бяха счупени стъкла и хвърлени димки. Съобщава се и за поне 150 ранени граждани и униформени.

Най-малко 1200 души са задържани във Франция по време на потушаването на безредиците, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.

Според профсъюзите над 550 000 души са участвали в протестите, които започнаха като недоволство срещу качеството на образованието, както и срещу понижаващия се стандарт на живот. Крайната левица и синдикатите се включиха в протестите.