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Франция изпробва нова ядрена ракета

Днес, 14:08

Франция извърши на 6 октомври първия пуск на новата стратегическа балистична ракета M51.3 от атомната ракетна подводница „Le Vigilant“. Тестът е проведен край бреговете на Финистер, в Атлантическия океан, в рамките на операция „Smertrios“, съобщи френската Генерална дирекция по въоръжението (DGA). Президентът Еманюел Макрон наблюдава изпитанието.

Ракетата е била без ядрен боен заряд. Полетът ѝ е проследен от специализираните средства на DGA, включително от кораба за изпитания и измервания „Monge“. Районът на падане на ракетата се намира в Северния Атлантик, на стотици километри от брега. Френското военно министерство определя изпитанието като проверка на способността на „Le Vigilant“ да използва M51.3 след периодично техническо обслужване и ремонт.

След изпитанието френският президент повтори фразата, която използва и през март т.г. в речта си във военноморската база Ил Лонг: „За да бъдеш свободен, трябва да се страхуват. А за да се страхуват, трябва да бъдеш силен.“

През март Макрон заяви, че ядреното оръжие остава основата на сигурността на Франция и че окончателното решение за неговото използване принадлежи единствено на президента на републиката. Той също така обяви намерение за увеличаване на броя на ядрените бойни глави, без Париж занапред да съобщава официални цифри за размера на арсенала.

Новата ракета M51.3 е третото поколение на френската стратегическа ракета „море–земя“ M51, предназначена за подводниците с балистични ракети на френските стратегически ядрени сили.

Ракетата е разработена от ArianeGroup под ръководството на DGA, в сътрудничество с френския Генерален щаб, Военноморските сили и Комисариата по атомна енергия и алтернативни енергии (CEA). M51.3 е с подобрени характеристики по отношение на достигаемостта, точността и способността за преодоляване на противоракетната отбрана. Тя е оборудвана с новата океанска ядрена бойна глава TNO-2. 

Точните характеристики на M51.3, включително официалният максимален обсег и броят на бойните глави, не се публикуват от френските власти. Оценките на външни експерти поставят обсега на семейството M51 приблизително около 10 000 км, но тези стойности зависят от конфигурацията и товара и не трябва да се приемат като официално потвърдени характеристики на M51.3. 

Франция разполага с четири атомни подводници с балистични ракети.

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Ключови думи:

Франция, Еманюел Макрон

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