Ученически протести във Франция прераснаха в сблъсъци с полицията

Полицията започна да употребява сила срещу избухналите ученически протести в цяла Франция. Само вчера при сблъсъците са били ранени 31 младежи и служители на училищата, а задържаните участници са 440.

Деца на възраст 15-18 години излязоха на протести миналата седмица. Те протестират срещу претъпканите класове, недостига на учители, лошите условия в гимназиите, претоварената учебна програма. Напрежението тръгна първо от парижките предградия, а към вчера беше обхванало 400 гимназии. Полицията се оправда за използваната сила с това, че протестите стигат и до вандалски прояви. На страната на протестиращите гимназисти застана радикалната френска левица „Непокорна Франция“, чийто лидер Жан-Люк Меланшон се кандидатира за президент на изборите догодина и за когото допитванията показват, че е вероятно да се класира на втория тур срещу представителката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен, пояснява БТА.

Кадри, публикувани на сайтовете на френски медии, показват различни моменти на напрежение между протестиращите гимназисти и силите на реда. Според протестиращите полицията е използвала срещу тях конни полицаи и полицейски кучета. Съобщава се и за случай, при който полицията е използвала граната срещу буйстващ протестиращ ученик в Сен Уен Л'Омон. В същото време има и кадри как младежи с покрити лица хвърлят различни предмети по полицията на различни места в страната, предизвикват пожари, издигат и подпалват барикади от контейнери за боклук и чупят витрини. Според министъра на образованието Едуар Жьофре на места протестиращите ученици са малтретирали преподаватели или са ги заплашвали със смърт, посочва Франс прес.

Правителството разкритикува радикалната левица, че насърчава протестиращите гимназисти и използва протестите за политически цели няколко месеца преди президентските избори. Поддръжник на протестиращите ученици още от миналата седмица е и кметът на Сен Дени Бали Багайоко, който е от „Непокорна Франция“. Той дори дойде на място при протестиращите от местните гимназии и се опита да ги предпази от полицията, когато протестът им прерасна в сблъсъци, припомня „20 минют“. Багайоко заяви пред Франс прес, че „насилието в даден момент може да бъде легитимно“, но добави, че „е по-добре, когато то може да бъде избегнато“.

Гимназистите протестират от миналата седмица с искане за повече ресурси. Те критикуват по-специално недостига на учители и друг персонал, препълнените класове, учебните разписания, които смятат за прекалено натоварени, както и лошото състояние на някои учебни заведения, обобщава и френската емисия на „Евронюз“.

Евродепутатката от „Непокорна Франция“ Манон Обри публикува дълъг пост във "Фейсбук", в който разяснява причините за протестите. Няма учители – правителството е съкратило 4000 учителски места за тази учебна година. Средно в клас вече има по над 30 деца. Има недостиг на медицински сестри, но заплащането им е твърде ниско и работата не е атрактивна. Няма асистенти, няма и психолози. „Гимназистите учат при неподходящи учебни разписания. 99% от учениците в колежите и гимназиите казват, че са изтощени след един учебен ден. 87% от тях смятат, че учебното им разписание е натоварено или прекомерно натоварено. 22% разполагат само с половин час за обяд. Половината от учениците в колежите и гимназиите заявяват, че се отказват от извънкласни дейности поради липса на свободно време“, посочва Обри. Гимназистите не харесват и платформата за кандидатстване в университет „Паркурсюп“. Много са и оплакванията от учебната база – лоши тоалетни, непоносими температури и др.