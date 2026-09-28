Партията на Льо Пен ще има за първи път група в Сената

Изборите за Сенат във Франция промениха половината от състава на горната камара на парламента (178 от общо 348 места) и затвърди водещата роля на дясната партия „Републиканците“ и техните центристки съюзници. Всичко това се случва само седем месеца преди предстоящите президентски избори през 2027 г. В четвъртък се очаква Жерар Ларше („Републиканците“) отново да бъде преизбран за председател на Люксембургския дворец.

Френският Сенат не се избира пряко от гражданите, а от специална избирателна колегия от т.нар. „големи избиратели“ (grands électeurs), която наброява около 160 000 души за цялата страна.

Десните запазват абсолютното си мнозинство в камарата - тя ще има около 185 места. Въпреки запазения контрол, политическото влияние на „Републиканците“ продължава да ерозира. Партията губи седем сенаторски места.

Левите партии запазват позицията си на основна опозиционна формация - те ще разполагат със 70 места

Като голям успех се отчита резултатът на крайнодесния „Национален сбор“ (RN) на Марин Льо Пен и Жордан Бардела. За първи път в историята си партията успява да сформира самостоятелна парламентарна група в Сената, осигурявайки си най-малко 15 сенаторски стола (включително с подкрепата на съюзниците от UDR на Ерик Сиоти). Досега RN имаше само 4 места. Лидерът на партията Марин Льо Пен определи резултата в социалната мрежа X като „историческа победа“ и „пробив в цялата страна“. Сформирането на група ще донесе на партията повече време за изказвания, финансови ресурси и значителен тласък за президентската кампания през 2027 г. Сред новите сенатори е народният представител Едвиж Диаз (Жиронд), докато сестрата на Марин Льо Пен – Мари-Каролин Льо Пен, претърпя поражение в департамента Сарт.

Лявата формация „Непокорна Франция“ (LFI) също отбелязва първи исторически вход в Сената, въпреки че слабото ѝ местно присъствие се запазва. Изненадващ успех постигна депутатът Габриел Амар в департамента Рона, а от Гарон победа извоюва Марк Пере, издигнат от коалицията LFI-EELV-Générations. Жан-Люк Меланшон приветства влизането на партията си в камарата като „добър знак за 2027 г.“.

Анализаторите посочват, че макар индиректният вот да отразява най-вече резултатите от местната власт, той дава ясен сигнал за пренареждане на силите във френския парламент с оглед на предстоящата битка за Елисейския дворец.