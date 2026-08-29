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Марин льо Пен доминира в проучванията за президентските избори във Франция

Днес, 15:50

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен би спечелила президентските избори във Франция през 2027 г. срещу когото и да е от потенциалните си съперници на втори тур. Това показват данните от новото социологическо проучване на института Ifop-Fiducial, проведено за медиите LCI, Le Figaro и Sud Radio.

Според анкетата Льо Пен категорично доминира първия тур на изборите с подкрепа между 33% и 35%, възползвайки се от силното разпокъсване в редиците на левицата и политическия център.

Най-драматична е разликата при хипотетичен балотаж срещу лидера на крайната левица Жан-Люк Меланшон, където Льо Пен печели с смазващото мнозинство от 67% срещу 33%. Тя запазва солидна преднина и срещу представителите на социалдемократическия спектър — 55% срещу 45% в двубой с Рафаел Глюксман и 54% срещу 46% срещу бившия президент Франсоа Оланд.

Дори в най-оспорвания тестван дуел — срещу бившия премиер от център-дясно Едуар Филип — представителката на „Национален сбор“ надделява с 52% на 48%.

Резултатите идват в момент, в който Льо Пен успя да си осигури правото да участва във вота след съдебното решение за нейните финансови казуси. В същото време центърът около Еманюел Макрон все още търси своята фигура, която да обедини избирателите след края на втория му мандат. Въпреки че до вота остават осем месеца, към момента изследването показва исторически най-високата избирателна готовност в подкрепа на десния популизъм във Франция. Първият тур на президентските избори във Франция ще е на 18 април 2027 г., балотажът - на 2 май 2027 г.

Марин льо Пен
ЕПА/БГНЕС Марин льо Пен
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