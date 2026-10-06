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Макрон събра министрите заради протестите във Франция

Властта вини левите, Тръмп вини исляма

Днес, 20:15
ЕПА/БГНЕС

Президентът на Франция Еманюел Макрон свика тази вечер извънредно заседание в Елисейския дворец с няколко министри заради ситуацията с протестите на учениците в цялата страна, съобщи BFMTV, позовавайки се на обкръжението на държавния глава. В заседанието участват министър-председателят Себастиен Лекорню, вътрешният министър Лоран Нюнес и министърът на националното образование Едуар Жофре.

Нюнес и Жофре ще се явят утре пред депутатите в Националното събрание.

Протестите започнаха на 21 септември в лицея „Сен-Екзюпери" в Кретей, предградие на Париж, след което се разпространиха в целия регион Ил дьо Франс, а по-късно — из цяла Франция. Водещите искания на учениците са свързани с реформа на образователната система: повече учители, по-кратък учебен ден, модернизиране на амортизираните училищни сгради.

Според Министерството на вътрешните дела във вторничните акции са се включили над 250 000 ученици и студенти, от които 56 000 — в Париж. Профсъюзите посочват до 450 000 протестиращи из страната.

До този момент около 200 ученици са пострадали по време на демонстрациите; властите съобщават за над 5000 задържани. 

Правителството, че радикализацията се подклажда и от крайнолеви групировки, свързани с „Непокорната Франция" (LFI) на Жан-Люк Меланшон.

Американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че безредиците във Франция са предизвикани от масовата миграция и стремежа на исляма да „превземе“ страната.

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