Макрон събра министрите заради протестите във Франция

Президентът на Франция Еманюел Макрон свика тази вечер извънредно заседание в Елисейския дворец с няколко министри заради ситуацията с протестите на учениците в цялата страна, съобщи BFMTV, позовавайки се на обкръжението на държавния глава. В заседанието участват министър-председателят Себастиен Лекорню, вътрешният министър Лоран Нюнес и министърът на националното образование Едуар Жофре.

Нюнес и Жофре ще се явят утре пред депутатите в Националното събрание.

Протестите започнаха на 21 септември в лицея „Сен-Екзюпери" в Кретей, предградие на Париж, след което се разпространиха в целия регион Ил дьо Франс, а по-късно — из цяла Франция. Водещите искания на учениците са свързани с реформа на образователната система: повече учители, по-кратък учебен ден, модернизиране на амортизираните училищни сгради.

Според Министерството на вътрешните дела във вторничните акции са се включили над 250 000 ученици и студенти, от които 56 000 — в Париж. Профсъюзите посочват до 450 000 протестиращи из страната.

До този момент около 200 ученици са пострадали по време на демонстрациите; властите съобщават за над 5000 задържани.

Правителството, че радикализацията се подклажда и от крайнолеви групировки, свързани с „Непокорната Франция" (LFI) на Жан-Люк Меланшон.

Американският президент Доналд Тръмп пък заяви, че безредиците във Франция са предизвикани от масовата миграция и стремежа на исляма да „превземе“ страната.