1,6 млн. души протестираха във Франция за по-високи заплати

ЕПА БГНЕС Протестиращите настояват за реални мерки в подкрепа на покупателната способност и предупреждават, че ще продължат, докато исканията им не бъдат удоволетворени.

Франция е обхваната от мащабна протестна вълна срещу високите разходи за живот и ниските възнаграждения. По призив на пет големи синдиката днес в страната се проведе национална стачка, към която се присъединиха ученици, студенти и представители на движението на „жълтите жилетки“.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи към 17: 00 местно време в демонстрациите в страната са участвали 600 00 души в 180 шествия, без да се включват протестиращите в Париж. Синдикалните организации отчитат по-висока активност - около 1 600 000 души - и определят мобилизацията като успешна.

На места протестите прераснаха в сблъсъци с органите на реда. Особено напрегната беше обстановката в Лион, където полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Безредици имаше и в Париж, а напрежение и инциденти бяха регистрирани и в други френски градове.

Сериозни нарушения на обществения ред съпътстват и ученическите протести. В различни части на страната се стигна до блокиране на учебни заведения и намеса на полицията. Младежките организации настояват за повече средства за образование и промени в образователната политика.

За охраната на демонстрациите властите мобилизираха 70 хиляди полицаи и жандармеристи. Засилените мерки за сигурност са насочени към предотвратяване на насилие, вандалски прояви и нападения срещу обществени и частни обекти.

Стачката засегна и някои от най-посещаваните туристически забележителности във френската столица. Айфеловата кула остана затворена за посетители, а достъпът до част от залите на музея „Лувър“ беше ограничен.

Днешната мобилизация продължава поредицата от демонстрации през последните три съботи, когато хиляди французи излязоха по улиците с искания за по-добър жизнен стандарт и повече инвестиции в образованието.

На фона на нарастващото обществено недоволство правителството обсъжда възможността за допълнително повишаване на минималната работна заплата. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред BFMTV, че се разглеждат както размерът на увеличението, така и възможността то да влезе в сила преди планираната актуализация през януари 2027 г. По думите му конкретно решение може да бъде обявено през следващите дни. Засега обаче няма официално потвърден размер или дата за евентуалното увеличение.

Протестните организации настояват за реални мерки в подкрепа на покупателната способност и предупреждават, че обществената мобилизация може да продължи, ако исканията им останат без отговор.