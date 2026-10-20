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Франция също праща армията срещу вандалите

Днес, 19:01
ЕПА/БГНЕС

Часове след като Италия потвърди, че армията ще се включи в опазването на обществения ред в Милано, вътрешният министър на Франция Лоран Нунес потвърди, че военни сили ще бъдат разположени в подкрепа на полицията по време на предстоящите протести в събота.

„Ще разположим силите от операция „Сантинел", разбира се, като заместител на силите за вътрешна сигурност... основно за да освободим полицаи и жандармеристи, така че те да могат да изпълняват задачите си по поддържане на обществения ред", заяви Нунес пред Националното събрание. 

Операция „Сантинел“ (Opération Sentinelle) е антитерористична военна операция на френските въоръжени сили, създадена с цел защита на френските граждани и чувствителни обекти на територията на страната.

Лоран Нунес обеща, че реакцията на властите при евентуални безредици ще бъде „твърда", съобщи "Гардиън", а по-рано през деня премиерът Себастиен Льокорню заяви, че полицейското присъствие през уикенда ще бъде „масирано".

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