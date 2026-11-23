Марин льо Пен остава начело в нагласите за първия тур на президентските избори във Франция с 30 до 31 на сто от гласовете, но леко губи преднината си, показва проучване на Toluna Harris Interactive за телевизия M6, радио RTL и седмичника „Експрес“, проведено на 18 и 19 ноември 2026 г. В анкетата са участвали 2088 души.

Лидерът на крайната левица Жан-Люк Меленшон е втори с 18 до 19 на сто. Социалдемократът Рафаел Глуксман, който е кандидат след победата си в предварителните избори на социалдемократите, и кметът на Кан Давид Лиснар са с по 11 на сто. Джудистът Теди Ринер и председателят на партията „Републиканците“ Бруно Ретайо са с по 4 до 5 на сто.

Леко намаляване на преднината на Льо Пен е забелязано при сравнение с предишни измервания на същия институт. В анкетата от 5 ноември тя имаше 34 на сто, като Меленшон беше с 19, Едуар Филип с 12, Глуксман с 11, Лиснар с 9 и Ретайо с 5 на сто. Преди това, в измерването от 24 август, тя бе с 35 на сто, а Меленшон с 16 на сто. Така Льо Пен запазва уверено първо място, но вече не е толкова близо до една трета от гласовете, колкото в предходните проучвания.

Паралелно с цифрите от проучването се развива и борбата за единен кандидат на дясното и центъра. Екипите на Габриел Атал от „Ренесанс“, на Ретайо от „Републиканците“ и на Лиснар от „Нова енергия“ се разбраха на 17 ноември за провеждането на предварителни избори на дясното и центъра на два тура. Предвидените дати са 24 и 31 януари 2027 г. Втора среща на ръководителите на предизборните щабове е насрочена за четвъртък, 26 ноември, като целта е предварителните избори да бъдат „възможно най-отворени“.

В същото време десницата се тресе от спорове. Лиснар иска да бъде включен и Ерик Земур, докато Атал се противопоставя. Бившият премиер Едуар Филип, лидер на „Хоризонти“ и кмет на Хавър, продължава да отказва да участва, а екипът му не е изпратил представител на първата среща и вероятно няма да присъства и на втората. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен призова Ретайо и Атал да се оттеглят в полза на Филип без предварителни избори, за да не позволят на Меленшон да стигне до балотаж. От обкръжението на Ретайо казват, че присъствието на Филип не е предварително условие и че изборите могат да се проведат и без него, а Лиснар определи участието му като „задължително“.

