Ученическите протести във Франция излизат от контрол

Ученическите протести във Франция започват да излизат от контрол, а правителството обяви, че това вече е "градско насилие". Втора седмица в големите градове на страната текат безпрецедентни протести на деца от гимназиите срещу дългия учебен ден, недостига на учители и рушащата се материална база. Властите съобщиха, че много училища ще преминат към онлайн обучение, за да защитят учителите и учениците.

Премиерът Себастиен Льокорню свика в четвъртък кризисно заседание на правителството и нареди на министрите да отменят плановете си за пътувания, за да се справят с бунта.

От кабинета на Льокорню заявиха: „Този ескалиращ изблик на насилие практически прави невъзможно нормалното функциониране на системата на общественото образование и излага на опасност служители и ученици.“ Министърът на образованието Едуар Гефре ще се срещне днес с представители на учениците.

По данни на полицията в четвъртък в цялата страна са се провеждали около 900 демонстрации, блокади и други свързани с протестите инциденти, като над 160 училища са били затворени в резултат на тях. Достъпът до около 30 университетски кампуса също е бил блокиран, включително в Париж и Марсилия. Пред много училища са били подпалени контейнери за отпадъци, а в някои сгради са регистрирани и по-сериозни опити за палеж. Щетите от пожар в едно училище в Нант, в северозападната част на страната, са били толкова сериозни, че то ще остане затворено за месец, съобщиха властите.

Близо 3000 гимназисти на възраст между 15 и 18 години са били задържани от началото на протестите, съобщи вътрешното министерство. Само в четвъртък са били задържани 1949 души. Ранени са над 300 полицаи, както и десетки пожарникари, учители и ученици.

Недоволството на учениците е насочено срещу редица проблеми – от претоварените учебни програми и препълнените класове до недостига на учители и непоносимите температури по време на горещите вълни по-рано тази година. Властите са изпратили части за борба с безредиците, за да овладеят все по-насилствените протести. Това стана повод за политически скандали и обвинения в прекомерна употреба на сила и полицейска бруталност спрямо деца, а ситуацията е уникална по своя характер.