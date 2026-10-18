Макрон отказа оставката на вътрешния министър

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес, подадена след избухналото през уикенда насилие в страната, съобщи Елисейският дворец.

Изправен пред засилващ се натиск заради размириците, държавният глава призна, че са допуснати „пропуски в предварителната оценка на ситуацията и събирането на разузнавателна информация“.

Макрон настоя вътрешният министър незабавно да предприеме промени в тактиката на силите за сигурност, за да бъдат овладени безредиците, предаде АФП.

„За да се сложи край на изграждането на барикади и грабежите, президентът поиска от министъра на вътрешните работи възможно най-бързо да въведе на терен нови методи на действие на силите за вътрешна сигурност в борбата срещу участниците в погромите“, се посочва в съобщението на френското президентство.

"Тази вечер всички изпитваме гняв. Изпитваме и срам, когато виждаме разрушенията, които са настъпили по нашите улици... Обществени сгради, магазини и кметства бяха атакувани, а в някои случаи и разрушени. Как французи могат да причинят това на Франция?", заяви президентът на Франция Еманюел Макрон снощи в тв обръщение към нацията.

"Обръщам се към всички мародери: ще предприемем строги мерки, няма да има безнаказаност. Не трябва да смесваме мирните протестиращи с мародерите и участниците в безредиците, защото има хора, които с право смятат, че цените на горивата са твърде високи. Това е свързано с войната в Иран", допълни президентът.

Макрон очерта три приоритетни задачи за справяне с безредиците:

Първо, префектите заедно с кметовете ще предприемат мерки за защита на градовете, сградите и магазините, включително и чрез забрана на събранията;

Второ, всички партии, профсъюзи и организации трябва категорично да осъдят насилието и да призоват към спокойствие. Премиерът на Франция ще ги събере в близките дни, за да постигне ясни публични позиции;

Трето, към изработването на решенията трябва да се привлекат ученици, студенти, преподаватели, профсъюзи, местни власти и парламентаристи.

Преди обръщението Макрон събра в Елисейския дворец министър-председателя и министри от правителството. Първоначално свикан от премиера Себастиан Льокорню за тази вечер от 19:00 часа, междуведомственият кризисен щаб бе отложен за понеделник от 10:00 часа.

Сцените на „хаос“ във френските градове изумиха международните медии.

Илюстрации на „най-големите размирици от години“, както ги определя New York Times, се разпространяват широко от редица американските издания и телевизионни канали. Протестите и техните ескалации потвърждават, според нюйоркския ежедневник, края на управлението на Еманюел Макрон, който не може да се кандидатира отново през 2027 г. „след десетилетие на власт, което в крайна сметка се оказа белязано от политическа криза и икономическа стагнация“.

Медиите в САЩ отразиха позицията на президента Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, според които проблемите на Франция се дължи на имиграцията.

„Протестите във Франция често ескалират в хаос в периферията на шествията и се превръщат в сблъсъци с полицията“, посочва Financial Times. Но този път „нивото на грабежи и насилие безпокои мнозина“.

За телевизионния канал CNN „протестите се превърнаха в символ на дълго спотаяван междупоколенчески гняв сред хора, които смятат, че призивите им за социални и политически промени остават без отговор“.

В Европа за Süddeutsche Zeitung този „хаос, който на този 17 октомври 2026 г. обхвана най-вече големите градове в страната, без съмнение ще остане повратна точка, сигнал“; а „правителството също има своя дял от отговорността“.

„На върха на своята непопулярност Еманюел Макрон завършва втория си мандат без мнозинство и без приемник“, оценява швейцарският ежедневник Le Temps, който вижда в това „безкраен залез“.

За "El País" 17 октомври „подписа смъртния акт на макронизма“ и „изчезването на една политическа идея, която възнамеряваше да установи идеологически центризъм и да овладее възхода на екстремистите“. В страна, „по-разделена от всякога“, „крайната десница (…) се намира пред вратите на Елисейския дворец за първи път след Втората световна война“, пише испанският ежедневник.

Международната преса вижда в този съботен ден нова илюстрация за това, че дуелът между кандидата на „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон и претендентката от крайната десница Марин Льо Пен се затвърждава с оглед на президентските избори. „Тези изблици на насилие са от полза само за екстремистките партии“, добавя Süddeutsche Zeitung, като допълва, че кандидатът на радикалната левица „смята, че има най-добри шансове, ако страната е максимално поляризирана. От своя страна крайната десница на Марин Льо Пен също се възползва от тази ситуация“.