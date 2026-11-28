Днешната демонстрация в Тирана срещу правителството съвпадна с честването на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на Албания.

Хиляди албанци днес излязоха на антиправителствен протест в столицата Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама и смяна на политическата система. Демонстрацията, проведена в деня на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на Албания, прерасна в сблъсъци между протестиращи и полицията.

Напрежението ескалира, след като участници в шествието достигнаха района пред сградата на Министерския съвет. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, а според Радио „Свободна Европа“, и гумени куршуми. Част от демонстрантите хвърляха камъни, коктейли „Молотов“ и пиротехнически средства срещу полицейските сили и правителствени сгради. Съобщава се и за пострадал протестиращ, откаран с линейка за медицинска помощ.

Мащабът на демонстрацията придоби допълнителна символика заради съвпадението с националния празник на Албания. Докато във Вльора се провеждаха официалните чествания, в столицата хиляди граждани протестираха срещу управлението на Рама.

Демонстрациите срещу правителството започнаха през пролетта на 2026 г., като поводът бе мащабен проект за луксозен туристически комплекс в района на Звърнец, на южното албанско крайбрежие. Проектът предизвика опасения за унищожаване на защитени природни територии около лагуната Нарта. Инвестиционните планове са свързани с компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Първоначално протестите бяха съсредоточени върху опазването на околната среда, но постепенно прераснаха в по-широко гражданско движение, известно като „Фламинго революция“. Името идва от фламингото, което обитава района на лагуната.

През последните два месеца към недоволството се присъединиха и студенти, които започнаха отделни демонстрации с искания за подобряване на образователната система, достъпа до работа и жизнения стандарт. Протестното движение постепенно обедини различни обществени групи около исканията за политическа промяна и борба с корупцията.

Зад протестите стоят и дълбоки социални и икономически проблеми - високите цени, ниските доходи, ограничените възможности за професионална реализация и корупцията. Особено силно е недоволството сред младите албанци заради продължаващата емиграция. Според преброяването през 2023 г. населението на страната е намаляло с около 420 000 души спрямо 2011 г. – спад от близо 15%.

Албанският премиер Еди Рама, който е на власт вече 13 години, отхвърля призивите да подаде оставка. Той не приема протестите като основание за предсрочно оттегляне от властта и настоява, че правителствата трябва да се сменят чрез избори, а не чрез уличен натиск.