На петия ден от протестите в Тирана има 167 задържани

В столицата на Албания, Тирана, за пети пореден ден се провеждат антиправителствени демонстрации. Протестиращите настояват за оставката на правителството на Еди Рама. Той отхвърли подобна възможност и обвини опозицията в организиране на безредиците.

В събота протестите прераснаха в сблъсъци с полицията в близост до кабинета на Рама. Както съобщава Independent, демонстрантите са замеряли полицаите с камъни и бутилки със запалителна смес, а силите на реда са отговорили със сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Впоследствие сблъсъците са обхванали целия център на града.

По данни на полицията са задържани 167 души, а 132 полицаи са пострадали. Няма информация за броя на ранените сред протестиращите.

Началникът на националната полиция на Албания Скендер Хита съобщи, че седем полицаи са отстранени от длъжност заради обвинения в превишаване на служебните правомощия.

Настоящите протести последваха продължили месеци наред митинги, организирани от движението „Революция на фламингото“, създадено в знак на несъгласие с проект за развитие на луксозен туризъм по южното крайбрежие на Албания. Проектът е свързан с инвестиционната компания на Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.