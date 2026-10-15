Еди Рама отказа да подаде оставка напук на протестите

ЕПА/БГНЕС Еди Рама кара четвърти мандат като премиер и смята, че нему се пада правото да вкара Албания в ЕС.

Албанският премиер Еди Рама заяви, че няма да подаде оставка заради насилствените протести, водени от студенти, които продължават трети пореден ден.

Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне демонстрантите, които изпочупиха прозорци и нанесоха щети на имущество в столицата Тирана. Заради безредиците парламентът отмени заседанието си.

Студентите протестират срещу нарастващите разходи за образование и корупцията и настояват за оставката на Рама.

„Правителствата се сменят чрез демократични избори. Проведохме избори миналата година, а не революция“, посочи Рама, цитиран от в. „Катимерини“, предаде БГНЕС.

„Моята отговорност е да изслушвам хората, да отговарям на основателните им притеснения и да продължа да развивам Албания. Другият вариант би бил предателство спрямо албанците, които ми дадоха силен мандат да завърша преговорите за членство в Европейския съюз“, добави той.

Протестите са най-сериозното предизвикателство досега пред Рама, който миналата година спечели четвърти пореден мандат, поставяйки членството в ЕС в центъра на предизборната си кампания.

Премиерът подчерта, че е готов да обсъди нарастващите разходи за образование, но подчерта: „Нападенията срещу институции, унищожаването на обществено имущество и заплахите за обществената сигурност нямат нищо общо с основателните искания на студентите“.

Протестите последваха месеци на предимно мирни демонстрации, предизвикани от плановете за изграждане на луксозен курорт по южното крайбрежие на Албания. Проектът е подкрепен от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, и е изправен пред правни предизвикателства.

През юли местни жители заявиха пред Ройтерс, че земите им са били неправомерно продадени за застрояване. Агенцията обаче не откри доказателства за нарушения от страна на Къшнър, който не участва пряко в спора със собствениците на земи.

Улиците на Тирана бяха осеяни с изгорели контейнери за боклук, разбити автобусни спирки и повредени светофари.

Вчера десетки хиляди студенти излязоха по улиците на столицата, подпалиха правителствена сграда и две банки и замеряха полицията с камъни.

Организаторите на протестите посочват като основни причини лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, липсата на финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането.

„Корупцията трябва да бъде преодоляна, а както самият ЕС наскоро потвърди, Албания се бори с нея по-активно от всякога“, заяви Рама.

„Възможно е някои сили в страната и в чужбина да не искат Албания да успее в ролята си на водещ кандидат за членство в ЕС. Няма обаче да позволя насилието да отклони страната от европейското ѝ бъдеще“, добави премиерът.

Заедно с Черна гора Албания е сред страните от Балканите, които напредват най-бързо в процеса на присъединяване към ЕС, и се стреми да стане член още през 2028 г.

Имиджът на страната обаче е засегнат от корупционни скандали. Политически анализатори определят Албания като център за престъпни групи, които се стремят да изпират приходи от трафик на наркотици и оръжия, което затруднява усилията ѝ да се присъедини към 27-членния съюз.