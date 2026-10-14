Хаос обхвана Тирана след ожесточени протести

Хаос обхвана столицата на Албания след днешните протести на ученици и студенти. Протестиращите блокираха движението на автомобили в Тирана, те поставиха камъни и метални заграждения на пътните платна и влязоха в битка с полицията.

Опожарени са сгради на министерствата на финансите и правосъдието, както и на общината, а протестиращи са отворили вратата на кабинета на председателя на парламента и са запалили огън на входа. Към сградата на правителството са хвърляни камъни, фойерверки и коктейли „Молотов“, а за разпръскване на тълпата са използвани сълзотворен газ и водни струи.

Students in Albania have taken to the streets over education costs, poor university conditions and bleak job prospects, with protests in the capital turning violent as police fire tear gas and water cannons. pic.twitter.com/7MmZSR22lV — World Source News (@Worldsource24) 14 октомври 2026 г.

Пред входа на централния площад „Скендербег“, при кръстовището с улица „Дурреси“, гори огън. Полицията се опитва да разгони протестиращите на самия площад със сълзотворен газ. Булевард "Зогу I" е блокиран, има повредени автомобили.

Протестите в Албания стартираха като ученически във вторник, а днес бързо ескалираха като обхванаха големи групи недоволни от управлението.

Във вторник ученици и студенти се събраха пред Министерството на образованието, замеряха сградата с камъни и яйца, а полицията използва сълзотворен газ и водни струи. Полицията арестува 16 протестиращи, а срещу други 49 започна проверки. Здравното министерство съобщи, че 13 души са получили медицинска помощ, а шестима още се лекуват в тиранска болница. Днес студентите бойкотираха лекциите и се събраха отново, скандирайки „Рама, подай оставка“ и „Революция“.

Демонстрациите сега са част от по-широкото антиправителствено движение, известно като „Фламингова революция“. От месеци то организира митинги срещу проект за крайбрежно развитие, свързан със зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Протестиращите настояват за оставката на премиера Еди Рама. Президентът Байрам Бегай заяви, че следи с тревога ескалацията и призова всички страни към отговорност и сдържаност.

Делегацията на ЕС в Тирана изрази загриженост от прекомерната реакция на полицията, а Асоциацията на журналистите на Албания осъди действията на полицай, който взел телефона на репортер на „Юронюз Албания“ по време на отразяването на протеста. Полицията заяви, че насилието не може да бъде оправдано с правото на мирен протест.