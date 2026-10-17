Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

117-годишна албанка може да е най-старата жена на света

Чамиле Мара живее в селото, в което е родена през 1909 г., и никога не е посещавала лекар

Днес, 14:17
Столетницата Чамиле Мара.
стопкадър
Столетницата Чамиле Мара.

117-годишната Чамиле Мара от Албания може да бъде призната за най-възрастната жена в света. Нейни близки са се свързали с "Гинес", за да подадат кандидатурата ѝ за рекорда, предава Франс прес в свой репортаж от родното й село Ферас. Според датата на раждане, посочена в няколко официални документа – 19 август 1909 г., столетницата би трябвало да е с два дни по-възрастна от британката Етел Катърхам, която е призната понастоящем за най-възрастната жива жена в света.

Близките на албанката разполагат със свидетелство за раждане, издадено през 1945 г., паспорт от 1978 г. и съвременна лична карта. И в трите документа е посочена една и съща рождена дата. 

Чамиле Мара е родом от село Ферас, близо до град Берат и на около 100 километра южно от столицата Тирана, и живее там до днес. Тя е родена в Османската империя и е навършила 36 преди края на Втората световна война. Има една-единствена младежка снимка, която е на около век. Най-голямото нейно щастие е, че е свидетел на израстването на пет поколения от семейството си. 80-годишният ѝ син разказва, че майка му никога не е посещавала лекар. По думите му тя е в добро здраве и никога не е приемала лекарства. Чамиле, която все още сама полива градината си и премита двора на къщата, определя тайната на дълголетието си като комбинация от "ставане рано, кафе и нарове". 

Съпругът на Мара е починал преди 36 години. Почти целия си живот тя е прекарала в селото, занимавайки се със земеделие и грижи за добитъка. И днес продължава да се грижи за градината си.

По-рано този месец по предложение на премиера Еди Рама албанското правителство отпусна специална добавка към социалната пенсия на Чамиле, съобщи информационният портал "Репортери". Според взетото в сряда решение на правителството специалната добавка на Чамиле Мара ще удвои дохода й десетократно. Пенсията ѝ преди решението на правителството е била 10 222 албански леки (111,47 евро), пише вестник "Коха йон".

Когато Мара е била на 100 години, властите прекратяват изплащането на пенсията ѝ, тъй като мислят, че е умряла. Налага се синът им да подаде жалба, за да се коригират.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Еди Рама отказа да подаде оставка напук на протестите
15 Окт. 2026
Хаос обхвана Тирана след ожесточени протести
14 Окт. 2026
Столетниците в Япония за първи път надхвърлиха 100 000
15 Септ. 2026
Албански депутат открадна споразумението със САЩ
28 Юли 2026
Албания разследва продавача на земята за курорта на Къшнър за наркотрафик
11 Юли 2026
Еди Рама обвини Иран за Фламинго революцията в Албания
11 Юни 2026
Албанската прокуратура се намеси в туристическия проект на зетя на Тръмп
05 Юни 2026
Островът на Тръмп отново развълнува Албания
02 Юни 2026
Иванка Тръмп и съпругът й посетиха Албания с инвестиционна цел
22 Яну. 2026
Протестиращи в Албания поискаха оставката на правителството
23 Дек. 2025
Еди Рама се скара на британската вътрешна министърка
19 Ноем. 2025
Столетниците в Италия са се удвоили за 16 г.
08 Ноем. 2025
Албания назначи ИИ за министър в правителството
11 Септ. 2025
Албанският премиер еднолично закри цяла телевизия
14 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки