117-годишна албанка може да е най-старата жена на света

117-годишната Чамиле Мара от Албания може да бъде призната за най-възрастната жена в света. Нейни близки са се свързали с "Гинес", за да подадат кандидатурата ѝ за рекорда, предава Франс прес в свой репортаж от родното й село Ферас. Според датата на раждане, посочена в няколко официални документа – 19 август 1909 г., столетницата би трябвало да е с два дни по-възрастна от британката Етел Катърхам, която е призната понастоящем за най-възрастната жива жена в света.

Близките на албанката разполагат със свидетелство за раждане, издадено през 1945 г., паспорт от 1978 г. и съвременна лична карта. И в трите документа е посочена една и съща рождена дата.

Чамиле Мара е родом от село Ферас, близо до град Берат и на около 100 километра южно от столицата Тирана, и живее там до днес. Тя е родена в Османската империя и е навършила 36 преди края на Втората световна война. Има една-единствена младежка снимка, която е на около век. Най-голямото нейно щастие е, че е свидетел на израстването на пет поколения от семейството си. 80-годишният ѝ син разказва, че майка му никога не е посещавала лекар. По думите му тя е в добро здраве и никога не е приемала лекарства. Чамиле, която все още сама полива градината си и премита двора на къщата, определя тайната на дълголетието си като комбинация от "ставане рано, кафе и нарове".

Съпругът на Мара е починал преди 36 години. Почти целия си живот тя е прекарала в селото, занимавайки се със земеделие и грижи за добитъка. И днес продължава да се грижи за градината си.

По-рано този месец по предложение на премиера Еди Рама албанското правителство отпусна специална добавка към социалната пенсия на Чамиле, съобщи информационният портал "Репортери". Според взетото в сряда решение на правителството специалната добавка на Чамиле Мара ще удвои дохода й десетократно. Пенсията ѝ преди решението на правителството е била 10 222 албански леки (111,47 евро), пише вестник "Коха йон".

Когато Мара е била на 100 години, властите прекратяват изплащането на пенсията ѝ, тъй като мислят, че е умряла. Налага се синът им да подаде жалба, за да се коригират.