Столетниците в Италия са се удвоили за 16 г.

Броят на италианците, които доживяват до 100 години, продължава да нараства стремително. Само през 2025 г. над 2000 души са станали или ще станат столетници, по-голямата част от тях - жени.

Според последните данни на националната статистическа агенция Istat, в момента в Италия има 23 548 човека на 100 или повече години, докато през 2024-а те са били 21 211. Столетниците са два пъти повече, отколкото 16 години по-рано - през 2009 г.

От хората, които достигат тази възраст през 2025-а, 82,6% са жени. Отново жени са по-голямата част от всички 724 човека на 105 и повече години, както и сред 19-те суперстолетници - над 110-годишна възраст.

Лучия Лаура Сандженито, която живее в южния регион Кампания, ще отпразнува 115-ия си рожден ден на 22 ноември, което я прави най-възрастната жена в Италия и третата най-възрастна в Европа, след британката Етел Катърхам (на 116 г.) и французойката Мари-Роз Тесие, която навърши 115 г. през май.

Ема Морано от северния регион Пиемонт бе най-възрастният човек в света в продължение на 11 месеца до смъртта си през 2017 г. на 117 г. Витантонио Ловало, най-възрастният мъж в Италия, пък отбеляза 111-ия си рожден ден в петък.

В Италия южният регион Молизе оглавява списъка със столетници в относително изражение, следван от долината Аоста и Лигурия, според Istat.

Сардиния пък се гордее с висока концентрация на възрастни хора. Там има група от села, принадлежащи на т.нар. „сини зони“ по света, където значителен дял от населението живее изключително дълго. Например градчето Пердасдефогу два пъти е влизало в книгата на рекордите "Гинес".

Първият случай е от 2012 г., когато деветте братя и сестри, съставляващи семейство Мелис, били на обща възраст от 818 години. През 2021 г. градът постигна втори рекорд - за най-голямата концентрация на столетници в света, с осем души на възраст 100 и повече години при население от 1778 души.

Въпреки че столетниците в Италия се празнуват с огромно възхищение, застаряващото население създава проблеми за правителството, особено след като съвпада с рязко спадаща раждаемост, което оказва натиск върху пенсионната и здравната система. През 2024 г. са регистрирани само 370 000 новородени, най-ниската цифра от обединението на Италия през 1861 г.