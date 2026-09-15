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Столетниците в Япония за първи път надхвърлиха 100 000

Близо 88 на сто от хората над 100 години са жени

Днес, 15:47
Японска столетница
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Японска столетница

Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Агенцията се позовава на Министерството на здравеопазването в Токио.

Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света – със 7914 повече спрямо предходната година.

„Радваме се, че много хора живеят по-дълго и остават активни благодарение на напредъка в медицинските технологии“, заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Кеничиро Уено. Броят на столетниците нараства всяка година в продължение на 56 последователни години.

Когато Япония започва да води статистика през 1963 г., едва 153 са столетници. Двадесет и пет години по-късно те надхвърлят 10 000. Според последното проучване около 88 процента от всички столетници са жени. Япония е сред страните с най-висока средна продължителност на живота в света, като жените живеят средно до около 87 години, а мъжете - до около 81 години.

В същото време населението на Япония намалява с рекордни темпове поради ниската раждаемост и сравнително ниските нива на имиграция. В началото на годината броят на японските граждани падна под 120 милиона за първи път от 42 години насам, достигайки около 119,7 милиона, отбелязва ДПА.

В рамките на една година населението на страната се е свило с 917 000 души - приблизително колкото размера на голям град. Разходите за социално осигуряване в Япония нарастват с всяка година поради намаляващата раждаемост и застаряващото население, което натоварва все повече публичните финанси. Това се случва в страна, която и без това има в пъти най-високото ниво на държавен дълг сред индустриализираните нации, отбелязва ДПА.

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Ключови думи:

Япония, дълголетници, столетници

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