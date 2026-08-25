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1800 души преместиха 360-тонна кула в Япония

Кандидатите да участват в тегленето бяха в пъти повече от нужното

Днес, 15:13
Екипи на ротационен принцип от по 80 души са теглили 30-метрови въжета, закачени за кулата на замъка Хиросаки в префектура Аомори.
Екипи на ротационен принцип от по 80 души са теглили 30-метрови въжета, закачени за кулата на замъка Хиросаки в префектура Аомори.

Около 1800 души са успяли да преместят 360-тонна историческа сграда в префектура Аомори в Япония с малко повече от два метра по-близо до оригиналното ѝ място, като част от текущи ремонтни дейности по опазването ѝ, предава "Гардиън".

Оказва се, че гражданите са проявили изключителен интерес към тежката работа. Екипи на ротационен принцип от по 80 души са теглили 30-метрови въжета, закачени за кулата на замъка Хиросаки в префектура Аомори. "През последните два дни имахме около 8000 заявления за 1800 места, така че не всеки успя да участва", каза Кенсуке Хаясака, ръководител на отдела за паркове и зелени пространства в град Хиросаки. Заявления дошли не само от града, но и от цяла Япония и от чужбина - от Югоизточна Азия, Европа и Северна Америка.

За да се запази историческата структура, е използвана техниката хикия, при която сградите се поставят върху ролки и се местят, вместо да се демонтират. "Тъй като крепостта е от национално значение и е важна културна ценност, не я разглобихме, а използвахме метод за преместване на сгради, който съществува в Япония от древни времена", казва Хаясака. 

Работата по опазването на замъка започва през 2015 г. Крепостната стена е завършена през декември 2024 г., като всичките 2185 камъка са подредени отново на първоначалните им места. След като тази задача е изпълнена, тази година служителите отново молят обществеността за помощ, за да върнат кулата в първоначалното ѝ положение.

Ръчното издърпване на кулата ще продължи до края на август, като за целта около 4100 души ще я преместят на общо 5 метра, а останалите 73 метра ще бъдат преодоляни с помощта на машини до края на годината.

Кулата в замъка Хиросаки е една от 12-те подобни структури, останали в Япония, и единствената в североизточния регион Тохоку. Замъкът е завършен през 1611 г., но оригиналната кула изгаря след удар на мълния, който запалва барутен склад през 1627 г. Сегашната структура е възстановена през 1810 г. и в днешно време замъкът е централната част на парк, който привлича около 2 милиона посетители всяка година по време на цъфтежа на черешите. Основните ремонти означават, че крепостта няма да бъде достъпна за туристи в продължение на години.

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