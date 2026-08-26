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Председателят на Руската дума
заплаши Япония с ядрено оръжие

Днес, 11:43
Вячеслав Володин
ЕПА/БГНЕС
Вячеслав Володин

"Япония трябва да помни, че Русия разполага с ядрено оръжие, и да не прибягва до конфронтационна реторика във връзка с претенциите си към Курилските острови", заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин в интервю за „Вести“. Той подчерта, че тези острови „са неразделна част от Руската федерация“.

„Що се отнася до ръководството на Япония, нека още веднъж си припомни своята история. Нека си спомни времето, когато милитаристична Япония погуби милиони мирни граждани. Сега се опитват да се върнат към същата реторика. Не бива. Ядрена държава, каквато е Русия, не може да бъде победена“, заяви Володин.

По думите му продължаването на подобна политика ще доведе единствено до нарастване на напрежението. В тази връзка Володин призова Япония да изгражда отношенията си с Русия върху принципите на „приятелството, взаимността, ненамесата във вътрешните работи на суверенни държави“ и взаимноизгодното сътрудничество.

На 13 август Владимир Путин за първи път през 26-годишното си управление посети Курилските острови, включително остров Итуруп, заради което Токио отправи остър протест към Москва.

Премиерът Санае Такаичи заяви, че Итуруп, както и Кунашир, Шикотан и островната група Хабомаи, са „изконна територия на Япония“. Тя определи посещението на руския президент като „абсолютно неприемливо“, като отбеляза, че визитата „оскърбява чувствата“ на японския народ и затруднява възстановяването на отношенията между двете страни.

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Ключови думи:

Япония, Курилските острови

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