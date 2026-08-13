Япония и Русия пак се скараха за Курилските острови

Япония протестира срещу визитата на руския президент Владимир Путин на Курилските острови.

Путин посети Курилите за първи път откакто е президент. Той бе в рибния завод „Ясни“ на остров Итуруп и се срещна с губернатора на Сахалинска област Валерий Лимаренко.

След посещението му на Итуруп Министерството на външните работи на Япония обяви „решителен протест“. Токио счита Итуруп, Кунашир, Шикотан и островите Хабомай за свои „северни територии“. След края на Втората световна война островите преминаха под контрола на СССР и в момента са под контрола на Русия. Териториалният спор остава една от причините, поради които Москва и Токио все още не са сключили мирен договор

МВнР на Япония извика посланика на Русия в Токио във връзка с посещението на Путин. "Курилските острови са били, са и ще останат руска територия", заяви пък експрезидентът на Русия Медведев. Той отбеляза, че всеки, който не разбира, че Курилските острови завинаги принадлежат на Русия, ще се сблъска с ужасни последствия.



ИСТОРИЯТА НА СПОРА:

През 1855 г. Русия и Япония разделят Курилските острови - северните остават за Русия, а южните - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, остават за Япония.

През 1875 г. Русия отстъпва всички Курилски острови на Япония в замяна на пълния суверенитет върху остров Сахалин.

Плез 1945 на Ялтенската конференция съюзниците (САЩ, Великобритания и СССР) подписват тайни споразумения, според които след поражението на Япония СССР ще получи обратно Сахалин и ще поеме контрола върху всички Курилски острови.

В последните дни на Втората световна война Червената армия провежда Курилската десантна операция и превзема целия архипелаг.

Японското население на островите е депортирано.



След войната с Договора от Сан Франциско (1951 г.) Япония се отказва от претенциите си върху Курилските острови, но Токио твърди, че четирите най-южни острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи) никога не са били част от историческите „Курили“, предадени в договора, и затова продължава да ги нарича свои „Северни територии“.

Поради този териториален спор между Русия и Япония и до днес официално не е подписан мирен договор, с който формално да се сложи край на Втората световна война между двете държави.