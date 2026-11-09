Легенда в джудото се кандидатира за президент Франция

Един от най-успешните джудисти на всички времена - Теди Ринер, обяви официално кандидатурата си за президент на Франция. Живата легенда на този спорт, който в Париж спечели 4-ата и 5-ата олимпийски титли (индивидуално и отборно) в бляскавата си кариера направи това с нарочно видео на профила си в Х.

„Оставката не е опция. Изправени пред трудностите, които страната ни изпитва, е дошло времето да поемем отговорност. Кандидатирам се за президентските избори през 2027 г. - обяви Ринер, който бе определен да запали огъня на игрите в Париж 2024. - Борбата винаги е била част от мен. Знам какво е да се бориш, да падаш, винаги да се изправяш. Франция няма нужда от професионален политик, който рецитира уроци и да се кара по цял ден. Нуждае се от здрав разум, твърдост, справедливост и държава, която оправя нещата. Тази борба за оправяне на Франция, няма да я поведа вас, като остана на върха. Ще я направя с вас и за вас “.

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.⁰⁰Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. ⁰⁰#TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut pic.twitter.com/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) 9 ноември 2026 г.

37-годишният джудист все още не е обявил официално край на спортната си кариера, но не е участвал на състезание от олимпийските игри насам. Той се обяви за „нито ляв, нито десен“ и аннсира, че иска да стане „президент, който обединява“.

Въпреки че анонсира, че влиза в битката за Елисейския дворец Ринер не изключи участието си в олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, дори и да спечели президентските избори и да стане 9-ия президент на Петата република (съвременната политическа система на Франция, създадена през 1958 г.).

Впоследствие, в интервю за "Паризиен" една от френските спортни икони обясни, че е разработвал този проект „две години“. „Видях как цяла страна се обедини, горда и щастлива. После, няколко седмици по-късно, тя се раздели. Казах си: "това, което успяхме да направим за 15 дни [по време на олимпийските игри], трябва да го направим и за страната“.