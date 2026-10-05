Руснак с българско гражданство е арестуван за побой над полицай във Франция

17-годишен руснак с българско гражданство е единият от двамата младежи, задържани във Франция във връзка с разследване за побой над полицай.

Двама младежи на 15 и 17 години са арестувани и разследвани за предполагаемо тежко насилие в Белфорт, Източна Франция, съобщи прокурорът на града Пол-Едуар Лалоа, цитиран от France 24 и Фокус.

За 17-годишният прокурорът казва, че е "роден в Русия, но с българско гражданство". По думите на прокурора той няма криминално минало. "Става дума за младеж от семейство с 4 деца, без каквито и да било проблеми, пристигнало във Франция през 2020 г.", казва Лалоа.

Според прокурора, този 17-годишен тийнейджър е признал, че е бил задържан от пострадалия полицая, и е обяснил, че е бил близо до потока, защото е имал нужда да си измие ръцете - той твърди, че в джоба му се било счупило яйце. "Той призна насилието, извършено срещу полицейския командир", потвърждавайки, че му е нанесъл "два ритника в главата", казва прокурорът.

На двамата младежи е повдигнато обвинение за тежко насилие след зверския бой над полицай в петък в Белфор по време на сблъсъци в периферията на ученическите протести, съобщи прокуратурата в неделя.

Първоначално разследването е било образувано за опит за убийство. Но поради липса на "убедителни доказателства" за намерение за убийство, на двамата тийнейджъри в крайна сметка са повдигнати обвинения за тежък акт на насилие, коментира прокурор Лалоа, цитиран от френските медии.

17-годишният (навършва пълнолетие в края на месеца) от своя страна е подал жалба за опит за убийство, според адвоката му Арие Алими. Той обвини полицая, че се е опитал да удави младежа по време на опита за арест край реката.

Двамата обвиняеми са ученици в гимназия "Курбе" в Белфор, в близост до която са се разиграли събитията. Според властите протестът е събрал в района 200 младежи, като 50 са извършвали актове на насилие.

Пострадалият полицай е бил бит на земята, след като се опитал да арестува по-големия младеж, когото идентифицирал като един от вандалите, участващи в хвърлянето на предмети и палежите на кофи за смет успоредно с ученическия протест.

Видеа, показващи нападението, извършено в петък сутринта в близост до гимназията, се разпространиха в социалните мрежи. Те показват цивилния полицай, съборен на земята от облечено в черно лице, което му нанесе няколко юмрука в лицето.

Поне още две лица му нанасят ритници. 17-годишният заподозрян е признал, че е нанесъл "два ритника в главата" и е "изразил дълбоко съжаление", каза още прокурорът.

Министъра на вътрешните работи Лоран Нунес осъди случката като "рядка жестокост" на фона на ескалацията на блокадите по гимназиите.

Опитът за арест на гимназиста от 50-годишния полицай предизвика полемика. Видеа, показващи сцената, се разпространяват онлайн, придружени от коментари, обвиняващи офицера, че е държал главата на младежа под водата, докато се е опитвал да го овладее.

Кадрите, заснети от разстояние и на които участниците са частично скрити от растителност, не позволяват да се каже със сигурност дали главата на младежа е била потопена или не. След това се вижда как младежът и полицаят излизат от потока. Именно в този момент полицаят го обездвижва, за да му сложи белезници.

В неделя прокурорът категорично заяви, че нищо не показва главата на младежа да е била потапяна в потока, който е дълбок най-много 19 сантиметра.

Според прокурора, когато разследващите са попитали заподозрения по време на задържането му "дали смята, че полицаят се е опитал да го удави, той е отговорил отрицателно". Адвокат Алими обаче настоява разследването да бъде прехвърлено в друг район.

17-годишният младеж е оставен в предварителния арест, докато 15-годишният му съучастник е поставен под съдебен контрол.