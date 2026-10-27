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Протестите във Франция няма да спрат въпреки обещанията за реформи

 Следващата стачка ще е на 31 октомври

Днес, 13:32
Лидерите на синдикатие призовават протестите да не стихват.
ЕПА/БГНЕС
Лидерите на синдикатие призовават протестите да не стихват.

Френското правителство обяви поредица от образователни реформи след среща с лидерите на ученическите и студентските протести, пише сайтът The Local France. Мерките включват реформа в системата за прием във висшите учебни заведения и назначаване на допълнителни преподаватели. Въпреки това недоволството на протестиращите не стихна.

В понеделник министър-председателят и министрите на образованието на Франция се срещнаха с представители на протестиращите ученици и студенти, в опит да отговорят на оплакванията, които от септември насам доведоха до масови протести. Недоволните – предимно на възраст между 15 и 18 години – се оплакват от недостиг на преподаватели, лошо състояние на класните стаи, както и от сложна и непрозрачна система за разпределяне на местата във висшите училища. 

 Към учениците и студентите се присъединиха и работещи, които настояват за по-високи заплати и по-добри пенсионни условия. Студентските организации настояват още за разкриване на 250 хил. допълнителни места във висшите училища, ремонт на учебните сгради, увеличаване на стипендиите и замразяване на наемите за държавно субсидираните студентски общежития.

След срещата правителството обяви поредица от реформи в сферата на образованието. Лидерите на синдикатите обаче призоваха протестите да не стихват. "Днес сме на масата за преговори, имаме възможност да преговаряме с правителството", каза Пиер Сурза от организацията Les Lycéens пред телевизия France Info. "Намираме се в ситуация на борба за надмощие и все още трябва да призоваваме към продължаване на мобилизацията, за да постигнем изпълнението на възможно най-голям брой от нашите искания", каза Сурза.

 Следващият планиран ден за протест във Франция е събота, 31 октомври, макар все още да не е потвърдено дали учениците  и студентите ще се присъединят към демонстрациите на движението на "жълтите жилетки", насочени срещу високите разходи за живот. Възможно е също така учениците да се включат в демонстрациите в четвъртък, 5 ноември – ден, за който са обявени стачки в различни сектори.

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