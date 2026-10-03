Над 5000 са задържаните на протестите във Франция

Над 5000 души са били задържани от понеделник насам по време на ученическите протести във Франция по данни на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от които - ученици, посочи френският вътрешен министър. Той обаче добави, че това не означава непременно, че те са били от училищата, в близост до които са били арестувани.
Protesting French students hurled fire crackers at riot police in Pantin, near Paris, as nationwide demonstrations over teacher shortages and overcrowded classrooms turn violent, with about 400 schools closed https://t.co/zTOjioxiqm pic.twitter.com/n7Y5Mk3yIf— Reuters (@Reuters) 2 октомври 2026 г.
Според министъра общо 735 училища са били засегнати от протестите вчера, което е с 30% по-малко в сравнение с предходния ден. Безредици са избухнали в близост до 158 училища.
Нуниез каза също така, че силите за сигурност са се намесвали постоянно при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на имуществени щети и актове на насилие.
Протестите започнаха заради лошите условия на образование – липса на финансиране, недостиг на учители и рушащи се училищни сгради, но ескалираха в насилие, подбуждано според властите от провокатори.
🇫🇷 Mass riots are continuing in #France 🔥🔥🔥— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) 2 октомври 2026 г.
More than 400 schools are fully closed today over damage and threats to staff. Pupils have been moved to remote learning.
Despite bans on gatherings outside closed lycées, protests and clashes with police have been running since… pic.twitter.com/HGpRgjm4wa