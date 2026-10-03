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Над 5000 са задържаните на протестите във Франция

Около 85% от тях са непълнолетни, показват данните на вътрешното министерство

Днес, 06:59
Протестите започнаха заради лошите условия на образование, но ескалираха в насилие.
ЕПА/БГНЕС
Протестите започнаха заради лошите условия на образование, но ескалираха в насилие.

Над 5000 души са били задържани от понеделник насам по време на ученическите протести във Франция по данни на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от които - ученици, посочи френският вътрешен министър. Той обаче добави, че това не означава непременно, че те са били от училищата, в близост до които са били арестувани.

Според министъра общо 735 училища са били засегнати от протестите вчера, което е с 30% по-малко в сравнение с предходния ден. Безредици са избухнали в близост до 158 училища.

Нуниез каза също така, че силите за сигурност са се намесвали постоянно при инциденти, свързани с безредици, нанасяне на имуществени щети и актове на насилие.

Протестите започнаха заради лошите условия на образование – липса на финансиране, недостиг на учители и рушащи се училищни сгради, но ескалираха в насилие, подбуждано според властите от провокатори.

 

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Ключови думи:

Франция, ученически протести

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