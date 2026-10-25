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Париж е искал да блокира социални мрежи заради протестите

Днес, 11:09
ЕПА/БГНЕС

Френският премиер Себастиен Льокорню е поискал с писмо от четирите най-големи мобилни оператора в страната - Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom, да се подготвят за временно спиране на достъпа до социални мрежи при повторение на градско насилие. Писмото е изпратено в четвъртък, преди вчерашните протести, които бяха многобройни, но без вандалски прояви. Според правителството мрежите TikTok, Instagram, Snapchat и X са били използвани за координиране на насилие, грабежи и обмен на данни за целите и придвижването на полицията, затова от компаниите е поискано предварително да осигурят техническа възможност за блокиране чрез филтриране на домейни.

До реални действия по блокирането на мрежите не се е стигнало. Операторите са заявили, че в краткосрочен план нямат капацитет да изпълнят искането, и са предупредили, че блокадата няма да е ефективна, тъй като хората могат да я заобиколят с VPN или алтернативни месинджъри. Засега няма данни за каквото и да е било ограничение на мрежите.

Подобна мярка във Франция не е без прецедент. През май 2024 г. държавата блокира TikTok в Нова Каледония след избухването на насилие, при което загинаха петима души. Това беше първият случай във Франция и в ЕС, когато цяла социална платформа бе спряна от властите, и мярката предизвика правни оспорвания. Още през лятото на 2023 г., по време на бунтовете след смъртта на младежа Нахел, правителството обсъждаше спиране на някои платформи, но не го направи.

 

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