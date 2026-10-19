Белгия създава нова жандармерия заради насилие по време на протести

ЕПА/БГЕС Протестиращи хвърлят велосипед в горяща купчина по време на демонстрация на 9 октомври, организирана от националните синдикати срещу планираните икономически реформи и реформи в заплащането.

Министерствата на отбраната и на вътрешните работи на Белгия обсъждат възможности за по-тясно сътрудничество, заяви министърът на отбраната Тео Франкен, като целта е създаването на нова мобилна бригада като нова жандармерия под ръководството на Министерството на вътрешните работи, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Министърът се позова на скорошните прояви на насилие по време на демонстрации. През изминалия уикенд сблъсъци имаше не само във Франция, но и в няколко белгийски града. "Когато възникнат безредици, мерките за сигурност трябва да бъдат засилени", заяви той.

Министерството на отбраната би могло да обучава служителите и да ги предоставя на разположение на Министерството на вътрешните работи. "Нуждаем се от оперативен резерв с военна подготовка. Когато насилието достигне такива мащаби, трябва да сме в състояние да защитим гражданите", каза Франкен. По думите му министър-председателят Барт де Вевер е запознат с плановете.

Министърът на вътрешните работи Бернар Кентен потвърди, че се водят разговори. "Провеждат се обсъждания, които надграждат вече успешното сътрудничество между полицията и Министерството на отбраната", заяви той, визирайки, наред с другото, охраната на определени обекти и съвместните патрули по железопътните гари.

"Заедно проучваме как можем да укрепим това сътрудничество и капацитета на нашите служби, за да гарантираме сигурността на гражданите", добави Кентен.