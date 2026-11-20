След седмици на протести в няколко европейски държави, синдикати и активисти от Франция, Великобритания, Белгия, Испания, Италия, Португалия и Гърция засилват натиска, като организират едновременни големи прояви в петък и през уикенда, предава "Франс 24".

Макар че конкретни местни проблеми допълнително разпалват недоволството, движенията, които изкараха стотици хиляди хора по улиците, са обединени от общи тревоги, свързани с растящите разходи за жилище, влошаващите се условия за образование, застой в заплатите и увеличените военни разходи. Демонстрациите се провеждат в момент, когато руската инвазия в Украйна навлиза в петата си година, и в навечерието на поредица от ключови избори в Испания, Франция, Италия и Гърция. Очаква се млади хора в повече от 25 държави да се присъединят към протестите.

Във Франция призивите за протест съвпадат с осмата годишнина от движението на "жълтите жилетки", което започна като кампания срещу повишаването на данъците върху горивата, преди да прерасне в по-мащабен протест, свързан с разходите за живот. В Италия демонстрациите ще съвпаднат с обща стачка, която ще засегне транспорта, училищата и болниците. В Испания протестите се падат на годишнината от смъртта на диктатора Франсиско Франко, като младежки демонстрации се очакват по обяд, а антифашистките митинги са планирани за вечерта. В Германия колективът "GenZ regelt" ("Gen Z управлява") казва, че очаква 15 000 души да се присъединят към протестите в Берлин, заедно с протестни действия в десетки други градове.

Протестите в европейските градове са вдъхновени от френските ученици, които в средата на септември започнаха да блокират училищата си, настоявайки за по-добро образование. Това насърчи подобни действия от страна на ученици и студенти в държави като Белгия, Италия и Испания, където френската дума blocus (блокада) се превърна в популярен хаштаг.