Две деца и двама възрастни
загинаха в Белгия в жп катастрофа

Днес, 13:22
Катастрофиралият микробус

Две деца и двама възрастни са загинали в днешната катастрофа в белгийската област Фландрия, след като влак удари училищен автобус на прелез при спуснати бариери, съобщиха местни медии и БТА.

Според някои съобщения в автобуса е имало седем деца. Министърът на транспорта Жан-Люк Крюк уточни, че две деца са загинали, а другите две жертви са кондукторът на влака и водачът на автобуса. Сред стотината пътници във влака няма пострадали.

От дружеството за поддръжка на железопътната мрежа уточняват, че светлинната сигнализация също е била включена в червено за очаквано преминаване на влак преди автобусът да пресече релсите.

Подобни инциденти в страната не са рядкост, като в повечето случаи са свързани с нарушения от страна на водачите на автомобили, сочи статистиката.

