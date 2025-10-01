Медия без
Затвори в Белгия искат за всеки нов затворник да бъдат освобождавани двама

Днес, 11:02
''Тази седмица достигнахме рекордно високо ниво - над 13 000 затворници, от които 326 спят на пода в белгийските килии. Политическата реакция на всички партии? Нулева'', се посочва в писмото.
С отворено писмо директори на затвори в Белгия призоваха за спешни мерки заради пренаселените килии в страната. Те изискват освобождаването на двама затворници за всеки новопристигнал, за да не бъдат принуждавани лишените от свобода да спят на пода, предава The Brussles Times.

Отвореното писмо, публикувано в няколко медии, е написано от директора на затвора в Мерксплас и е подкрепено както от фламандската, така и от валонската федерация на директорите на затвори.

Те твърдят, че техните призиви за действие са били игнорирани. ''Тази седмица достигнахме рекордно високо ниво - над 13 000 затворници, от които 326 спят на пода в белгийските килии. Политическата реакция на всички партии? Нулева'', се посочва в писмото.

Те твърдят, че  претоварването в затворите прави невъзможно функционирането им в рамките на законовите стандарти и призовават за незабавни мерки за предотвратяване на системна криза. Директорите искат за всеки нов затворник да бъдат освобождавани по двама, за да не се налага на лишените от свобода да спят на пода. След като тази цел бъде постигната, политиката трябва да се промени, за да се гарантира, че за всеки нов затворник се освобождава по един.

Директорите също така искат финансови ресурси, които отразяват действителния брой на затворниците от 13 000, а не теоретичния капацитет от 11 000. Те твърдят, че настоящите нива на финансиране не отговарят на нуждите на системата.

Писмото завършва с предупреждение, че червената линия е пресечена, както и че без решителни действия ще последват сериозни мерки.

