Причинилият трагедията на бул. "Черни връх" и в затвора е с драстични нарушения

Осъденият за кървавата трагедия на столичния булевард "Черни връх" Георги Семерджиев се оказа със сериозни прояви и в затвора. След поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети той е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол. Мярката не е постоянна, съобщава bTV.

Случая коментира и правосъдният министър. "Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.

През май тази година Върховният касационен съд постанови окончателна присъда от 20 години "лишаване от свобода" за бившия футболист Георги Семерджиев, който отне живота на две млади жени при катастрофа на столичния бул. "Черни връх". 26-годишната студентка Христина Дилева и 22-годишната Хариет Стефанович загинаха на 5 юли 2022 г., когато 35-годишният тогава Георги Семерджиев, седнал зад волана на луксозен джип "Ауди", помете такси на кръстовището на бул. "Черни връх" и ул. "Свети Наум" в София с висока скорост, след което се блъсна в асансьора на метростанция "Европейски съюз". От силния удар колата се разцепи на две и едната половина удари смъртоносно двете млади жени, които по това време са се движили по тротоара.

ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ

Вчера стана известно, че при проверка в затвора са открити три мобилни телефона в пъпеш, 8 - в печка и един в тубичка с лекарство. Изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, обяви правосъдният министър Георги Георгиев и ги определи като "най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" успяха да разкрият и предотвратят". Текат извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания, допълва Георгиев.

По-късно от министерството пуснаха съобщение по темата, в което обясняват, че заловените неразрешени вещи са били приготвени да бъдат внесени в затворите с багажи за свиждане. Служителите на ГДИН са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, има и такива, които са подхвърлени до оградите на сгради.

При забранените вещества случаите са аналогични. В донесени дрехи на свиждане за лишени от свобода, служителите откриват такива, които са напоени с наркотици. Правят се опити да бъдат вкарани наркотици и чрез лична кореспонденция.

От ГДИН коментират, че прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите. И обещават, че контролът на входовете, както и вътре в самите места за лишаване от свобода, ще продължи да бъде засилен.