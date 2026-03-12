Национална стачка парализира транспорта в Белгия

ЕПА/БГНЕС архив Стачните действия на работещите в транспортната система на Белгия започнаха още в началото на годината заради държавно наложени промени в условията на труд.

Национална стачка в Белгия ще създаде значителни затруднения в транспортната инфраструктура на страната през днешния ден. За това предупреди българското министерство на външните работи.

Летище "Завентем", обслужващо столицата Брюксел, обяви преустановяване на всички заминаващи и на част от пристигащите полети за днес, 12 март. Летище "Шарлероа" спира обслужването на всички полети в двете посоки през днешния ден.

Предвиждат се сериозни смущения в работата на обществения транспорт (STIB/MIVB) в Брюксел, както и в услугите на фламандския оператор "Де Лайн" и валонския ЛЕТЕК. Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната.

МВнР информира още, че днес и в петък - 13 март, се очаква да бъдат отменени по-голямата част от планираните полети на авиокомпанията "Луфтханза" поради обявена стачка. По информация на авиокомпанията засегнатите пътници ще бъдат автоматично уведомявани и по възможност пренасочвани към други авиокомпании от "Луфтханза Груп".

От Външно препоръчват на българските граждани, които планират да пътуват с полети на авиокомпания "Луфтханза", да проверяват предварително и да следят информацията за статуса на своите полети в съответните сайтове или мобилни приложения, както и да предвиждат повече време за самолетен трансфер.