Стачка на пилотите отменя масово полети на "Луфтханза"

Няма да бъдат засегнати полетите до Близкия изток

Днес, 08:35
Пилотите в „Луфтханза“ настояват за по-добри пенсионните схеми.
Масово отменени полети очакват пътниците на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) заради предстояща стачка на пилотите в четвъртък и петък (12 и 13 март), съобщи германската информационна агенция ДПА, цитирана от БТА.

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit - VC) призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка. Засегнати ще бъдат полетите, изпълнявани от основната компания „Луфтханза“, както и от дъщерното ѝ дружество „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo). За първи път в стачката ще бъде включена и регионалната авиокомпания „Луфтханза Ситилайн“ (Lufthansa Cityline).

Поради напрегнатата ситуация във въздушния трафик към Близкия изток синдикатът се въздържа от стачни действия миналата седмица. Полетите до региона ще бъдат изключени от обявената стачка. Това се отнася за връзките с Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Пилотите от трите авиокомпании, засегнати от стачката, вече гласуваха в подкрепа на протестните действия. В дъщерната компания „Юроуингс“ (Eurowings) гласуването продължава до понеделник (16 март), поради което нейните пилоти няма да участват в стачките тази седмица.

За основната компания „Луфтханза“ това е вторият кръг от стачни действия в рамките на текущия колективен трудов спор. На 12 февруари пилотите прекратиха работа за 24 часа, като тогава бяха отменени над 800 полета и бяха засегнати около 100 000 пътници. Според синдиката стачката е резултат от задънените преговори за пенсионните схеми в „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“. Председателят на синдиката „Ферайнигунг Кокпит“ Андреас Пинейро заяви, че досега компанията не е направила конкретно предложение. По думите му не е достатъчно да се заявява готовност за преговори, без да се договарят съществени подобрения в пенсионните схеми.

Говорителят на преговорния комитет Арне Карстенс също обвини „Луфтханза“, че блокира напредъка в преговорите. Според него седемте кръга разговори, продължителните периоди за обсъждане и предложението за посредничество досега не са дали резултат. По думите му нови преговори ще се проведат едва след представяне на конкретно предложение, което може да бъде предмет на договаряне.

