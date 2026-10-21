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В Европа масово изключват държавни сайтове

Езикът, на който са написани, ги прави лесна жертва на хакерски атаки

Днес, 20:04
„Мащабът е огромен. А с използването на изкуствен интелект експлоатирането на уязвимостите може да става мигновено и масово“, предупреди експерт
Pixabay
„Мащабът е огромен. А с използването на изкуствен интелект експлоатирането на уязвимостите може да става мигновено и масово“, предупреди експерт

В Европа масово изключват държавни сайтове заради критични уязвимости, които могат да застрашат милиони сървъри по целия свят, съобщава Reuters.

Проблемът е открит в PHP — език за програмиране, на който работят около 75% от уебсайтовете с известна сървърна технология. Той се използва от WordPress, Drupal, Joomla, както и от множество държавни портали, онлайн магазини и новинарски сайтове.

Според Reuters хакери вече са започнали да се възползват от откритите уязвимости. От съображения за сигурност Нидерландия и Финландия са изключили редица държавни сайтове, включително правителствения портал на Нидерландия.

Смущенията са засегнали също пристанището на Ротердам, болници, политически партии, държавни електронни услуги във Франция и училищна платформа в Дания.

„Мащабът е огромен. А с използването на изкуствен интелект експлоатирането на уязвимостите може да става мигновено и масово“, предупреди експертът по киберсигурност Лукаш Олейник.

Разработчиците на PHP вече са пуснали актуализация, която отстранява и двете критични уязвимости. Собствениците на сайтове обаче трябва сами да инсталират поправките - автоматичното обновяване на WordPress не решава проблема.

Особено уязвими могат да останат малките сайтове и старите сървъри, чиито администратори няма да успеят своевременно да актуализират софтуера.

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