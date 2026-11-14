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SpaceX улови за първи път кораба Starship

Компанията обаче изпусна ускорителя Super Heavy в Мексиканския залив

14 Ноем. 2026
Официалните причини за промяната в полетния профил засега не се уточняват в детайли
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Официалните причини за промяната в полетния профил засега не се уточняват в детайли

Американската частна космическа компания SpaceX на Илон Мъск не успя да осъществи планираното улавяне на свръхтежкия ускорител Super Heavy на космическата система Starship при поредния изпитателен полет от космодрума Starbase в Бока Чика, щата Тексас. Ръководството на полета взе решение в реално време да се откаже от първоначалния сценарий за едновременно връщане на двете степени на ракетата към стартовата площадка.

По време на теста инженерите на компанията за първи път бяха планирали да върнат успешно на базата не само 71-метровия ускорител Super Heavy, но и 52-метровия космически кораб Starship, но поради задействани автоматични критерии за безопасност маневрата по улавяне с гигантските механични ръце на стартовата кула, известни като „Мехазила“ (Mechazilla), беше отменена, а ускорителят бе насочен към контролирано приводняване във водите на Мексиканския залив, където падна и се запали, съобщават Reuters и Associated Press. 

SpaceX обаче успя да улови за първи път самият космическия кораб „Starship“ след завръщането му на Земята.

За 24 часа „Starship“ направи 14 обиколки около планетата и изведе в орбита спътници „Starlink“. На стартиращата площадка той беше успешно уловен от „Mechazilla“. Преди това подобно кацане се осъществяваше само с ускорителя „Super Heavy“ — първата степен на ракетата.

Това е стъпка към изцяло многократно използваема система, която трябва да опрости и поевтини изстрелванията, като доближи редовните полети до Луната и Марс.

В предишните етапи от програмата за изпитания, започнала с първия интегриран полет на 20 април 2023 г., компанията вече успя да демонстрира историческо улавяне на първата степен при петия орбитален тест на 13 октомври 2024 г., но до момента никога не беше опитвала синхронизирано завръщане на цялата 123-метрова система с обща стартова маса от около 5000 тона, задвижвана от 33 метаново-кислородни двигателя Raptor на ускорителя и 6 двигателя на самия кораб.

 

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