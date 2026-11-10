Водородът влиза в европейските центрове за данни

Pixabay Центровете за данни имат нужда от резервно захранване и горивните клетки с водород се оказват решение с много плюсове.

Бурното развитие на изкуствения интелект (AI) изисква колосални количества електроенергия. Центровете за данни спешно търсят алтернативи на традиционните дизелови генератори за аварийно захранване и тук на помощ идва водородът. Ето защо:

Замяна на дизела: Горивните клетки с водород успешно заменят замърсяващите дизелови агрегати, които се използват при прекъсване на захранването.

Горивните клетки с водород успешно заменят замърсяващите дизелови агрегати, които се използват при прекъсване на захранването. Обход на претоварените мрежи: Тъй като включването на нови мегаватови мощности към националните електропреносни мрежи отнема години, водородът позволява изграждането на независими "off-grid" центрове за данни.

Тъй като включването на нови мегаватови мощности към националните електропреносни мрежи отнема години, водородът позволява изграждането на независими "off-grid" центрове за данни. Нулеви емисии: Единственият страничен продукт от работата на водородните горивни клетки е чиста вода, която може да се рециклира за охлаждане на самите сървъри.

Единственият страничен продукт от работата на водородните горивни клетки е чиста вода, която може да се рециклира за охлаждане на самите сървъри. Стабилност при AI натоварвания: Водородните системи осигуряват постоянно и надеждно базово захранване, което слънчевата и вятърната енергия не могат да гарантират сами по себе си.

Европейската организация Hydrogen Europe съвместно с Хъба за иновации Net Zero публикува ръководство за използването на водород в центровете за данни.

През април Net Zero и INNIO проведоха тест с мощност 3 MW на резервно електрозахранване, изцяло на водород, съобразено с профилите на натоварване на центровете за данни. Microsoft, Google и Data4 участваха в качеството на технически наблюдатели..

Ръководството препоръчва разрастването на водородната инфраструктура и на центровете за данни да се планира едновременно в рамките на енергийни хъбове. В такъв хъб центровете за данни, производството на водород, възобновяемите енергийни източници и батериите действат като микромрежа. Това е от полза както за резервното

електрозахранване, така и за балансирането на електропреносната мрежа - същите съоръжения на място, които осигуряват чисто резервно електрозахранване, могат да поддържат електропреносната мрежа, като освобождават капацитет и съкращават пътя до свързване с мрежата. А на производителите на водород дава достатъчни обеми, за да вземат окончателно инвестиционно решение.

Наръчникът на Hydrogen Europe и Net Zero отговаря на три ключови въпроса:

Кога ще бъде достъпен водородът?

В краткосрочен план се очакват пилотни проекти за използването на водород в центровете за данни. Проектите, за които до

2027 г. ще бъде взето окончателно инвестиционно решение, биха могли да станат основа за договори в размер на няколко мегавата. В Европа сега има електолизери с 677 мегавата капацитет, който към 2030 г. се очаква да достигне 37,6 гигавата. гигавата.

Къде ще бъде достъпен?

Инфраструктурата е най-добре развита в Германия, Нидерландия и Белгия. На други места в краткосрочен план доставките вероятно ще зависят от водород, транспортиран с камиони, или от производство на място.

На каква цена?

Производството на водород от възобновяеми източници струва около 4 до 14 евро/кг. През 2025 г. средната цена в ЕС е 7,1 евро/кг при прилагане на най-строгите правила (възобновяемите горива с небиологичен произход (RFNBO)). Центровете за данни не са обвързани с квотите по Директивата за възобновяемите енергийни източници III на ЕС и могат да изберат най-рентабилния вариант за нисковъглеродно развитие.

„Водородът е ключът за захранване на бързоразвиващата се икономика на центровете за данни в Европа с чиста, надеждна и устойчива енергия. Чрез преобразуването на енергията от възобновяеми източници, включително електроенергията, която иначе би била ограничена, във водород, метанол и други стратегически молекули, можем да превърнем

изгубената енергия в сигурна енергия с ниски въглеродни емисии“, коментира Йорго Хацимаркакис, главен изпълнителен директор на Hydrogen Europe.